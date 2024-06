De esas grandes historias que cuenta la cantera de Chivas destaca una en especial de un jugador que pudo llegar muy lejos, pero se quedó corto de las expectativas que se crearon alrededor suyo. Se trata de Venado Medina, quien llegó a brillar con la Selección Mexicana Sub-23 a la par de Cristiano Ronaldo y fue buscado por clubes de élite como la Fiorentina de Italia, pero optó por permanecer en el Rebaño Sagrado donde cumplió con creces, pero jamás volvió a figurar demasiado.

Y es que a propósito de que México se encuentra en plena participación en el Torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon, en su edición 50, ha salido a colación esa historia de cuando Alberto Medina apuntaba a lo más alto del futbol mundial. Fue en la versión 2003 de este torneo cuando Venado llamó la atención tanto como CR7, quien era apenas un jovencito que daba sus primeros pasos en el balompié internacional.

¿Cómo fue que Venado brilló como Cristiano Ronaldo?

“Yo le platico a mis hijos, en ese torneo de Esperanzas de Toulon estaba Cristiano Ronaldo, estaba (Javier) Mascherano. No, el Venado estaba en ese momento impresionante. Era mi compañero de cuarto en ese torneo”, recordó el exdelantero de Chivas, Isaac Romo, en entrevista para el podcast de Crossoccer Labs.

Isaac Romo y Alberto Medina eran los atacantes de esa Selección Mexicana Sub-23 que finalizó en el cuarto lugar de la competencia. En esa ocasión, el Venado fue una de las figuras del Tri. La Argentina de Javier Mascherano y Gastón Fernández fue tercer lugar, seguida por Italia, que fue subcampeón, y Portugal, donde estaba Cristiano Ronaldo, se coronó. Pero el Bambi acaparó reflectores incluso al competir con jugadores de esa talla.

Venado Medina rechazó a la Fiorentina por este motivo

“Yo, desde niño y más o menos con la escuela, he hablado un poco de inglés. Y hablaban al cuarto, yo contestaba y a cada rato eran representantes, de la Fiorentina, de equipos así. Y yo le decía a Venado, ‘güey, no mames, o sea, te hablaron de acá’ y como que no le gustó. No quería irse. No quería, como que él tenía muy claro que no, (quiso seguir) en Chivas, en México y así, pero a mí, o sea, yo contesté, a mí me consta que sí, le llovieron estas ofertas”, confesó Isaac Romo, que coincidió con Alberto Medina en el Guadalajara y en aquel Tri.

Tanto Alberto Medina como Isaac Romo marcaron dos goles en el certamen, mientras que Cristiano hizo uno. El Venado continuó el proceso de aquella Selección Mexicana, pues jugó en Atenas 2004 y más tarde fue mundialista en Sudáfrica 2010, pero nunca pudo volver a ser considerado como candidato a un club grande de Europa y se conformó con una carrera muy digna con el Rebaño Sagrado.