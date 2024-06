Veljko Paunovic está a unas horas de convertirse en entrenador de Tigres. Sí, el último entrenador que llevó a las Chivas a una Final está, irónicamente, a un paso del equipo que derrotó la Guadalajara aquella noche negra del 28 de mayo de 2023. El serbio volverá a la Liga MX para dirigir a los felinos en su segunda etapa en el futbol azteca luego de dejar un sabor de boca agridulce en el equipo más querido de México.

El acuerdo entre Paunovic y el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está por cerrarse, por lo que solo son detalles los que faltan para firmar el contrato con el último entrenador que hizo brillar al Guadalajara, hace apenas un año atrás. Diversos reportes apuntan a que el acuerdo económico ya fue pactado entre ambas partes y solo es cuestión de tiempo para anunciar la bomba.

Los jugadores de Chivas pedidos por Paunovic para Tigres

Veljko llegará a la UANL con un contrato por un año, con posibilidad de ampliarse por otro más de manera automática, por lo que es probable que sean cuatro temporadas las que permanezca de entrada en el Volcán. Pero para llegar hasta este punto, el serbio pactó con la directiva felina el traer refuerzos. Así lo reveló el periodista Jesús Hernández en su canal de YouTube.

“Paunovic quiere jugadores de Chivas, quiere un central, o más bien, un defensa y un medio. El medio no tenemos que ser adivinos, no tenemos que leer las cartas. El medio que quiere Paunovic para Tigres es El Nene Beltrán. ¿Quién es el defensa, quién es el central? No lo sé. Con Paunovic jugó mucho el Pollo Briseño y además es gente cercana de Paunovic, pero no lo sé, no lo tengo cerrado quién es el central, pero me gustaría pensar que ni Chiquete ni el Tiba. Hay que recordar que Rayados tiene también el dedo en la yaga con Chiquete y Tiba”, reveló Chuyón.

¿La venganza de Pauno?

Según versiones, Pauno salió repentinamente del Rebaño debido a la indisciplina de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, quienes después regresaron a jugar por orden de la directiva para no devaluarlos, lo que cansó al serbio y decidió salir del club tras un año al frente.

A su regreso a la Liga MX, la afición rojiblanca lo tacha de traidor, pues Matías Almeyda, por ejemplo, rechazó al menos un par de ofertas de otros clubes aztecas al ser fiel al chiverío. Sin embargo, por la forma en que se fue de la institución, estaría cerca de consumar una sutil venganza.