Erick Gutiérrez cumplirá recién un año de haber abandonado el sueño de jugar en el futbol del Viejo Continente tras salir del PSV Eindhoven para cumplir ese otro anhelo pendiente que era el de jugar con el equipo de sus amores, Chivas de Guadalajara. Pero aunque se fue, Guti dejó una grata impresión entre sus excompañeros en el equipo de los Granjeros.

Y es que aunque le costó adaptarse al futbol neerlandés de la Eredivisie en el comienzo de su aventura por Países Bajos, poco a poco se ganó la confianza y el respeto dentro del club, al grado de marcharse como un referente del PSV en ese entonces. De hecho, recientemente, el mediocampista Xavi Simons, recordó con Claro Sports los momentos que pasó junto a Gutiérrez Galaviz.

¿Qué dijo Xavi Simons sobre Erick Gutiérrez?

“Cuando yo llegué (Erik Gutierrez) me ayudó muchísimo a hablar español. Me ayudó mucho, me llevo un recuerdo magnífico con él y su familia también. Siempre riéndonos con algunos compañeros que teníamos latinos. Le sigo escribiendo, seguimos hablando por mensaje”, declaró Simons tras anotar el primer gol ante Islandia dentro del Feyenoord Stadium, en el último partido de la Naranja Mecánica previo a la Eurocopa 2024.

A pesar de su notable liderazgo, apenas tiene 21 años de edad y es una de las apuestas de Koeman para refrescar a la selección de su país de cara al torneo continental. “Sí creo que al final llegamos bien. Con dos victorias es muy importante y al final era importante jugar estos partidos y ganarlos con una buena selección”, declaró.

Guti se alista para el Apertura 2024

Por su parte, actualmente, Guti se prepara para el torneo Apertura 2024 con las Chivas. El conjunto dirigido por Fernando Gago realiza trabajos de pretemporada en la playa, mientras se encuentra a la espera de refuerzos para apuntalar el plantel y aspirar al título de la Liga MX, luego de no ser llamado al Tri para Copa América 2024.