Leagues Cup: Así fue el polémico penal que no le cobraron a Chivas ante FC Cincinnati

El comienzo de Chivas en la Leagues Cup no ha sido de la mejor manera debido a que pierde por 2-0 ante FC Cincinnati. Por otro lado, en Guadalajara están que arden luego de que no le hayan cobrado un claro penal a Roberto Alvarado.

El equipo de Veljko Paunovic no aparece en el estadio de Ohaio y pierde por 2-0 en su debut. Brandon Vázquez, atacante buscado por el Rojiblanco, anotó los dos goles para la franquisia de la Major Leagues Soccer.

Sigue AQUÍ el debut de Chivas contra FC Cincinnati, EN VIVO, por Apple TV.

Por otro lado, luego de la amplica ventaja del FC Cincinnati, Roberto Alvarado recibió en inmediaciones del área rival remató y el balón golpeó claramente en un defensa rival. Sin embargo, el silbante Benjamín Pineda no vio la falta, no fue llamado por el VAR y el partido siguió como si no hubiera pasado nada.

Video del penal no cobrado a Chivas