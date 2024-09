Ex Chivas USA

Lamentablemente existe una cierta cantidad de casos de futbolistas que triunfan en el futbol, pero luego del retiro sus vidas toman un giro de manera negativa. Tal es el caso de Juan Pablo García, el ex de Chivas USA que cayó en bancarrota y confesó haber estado hundido en el alcoholismo.

El Loquito García, como así lo apodaban, brilló en el Atlas durante la primera mitad de la década del 2000, periodo en el que también participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2005 y la Copa Oro 2005. En ese año fue incorporado por el Guadalajara para integrar las filas de Chivas USA.

Luego de un paso sin pena ni gloria por el equipo filial del Rebaño Sagrado en los Estados Unidos, se desempeñó con mejor suerte en Tigres UANL, y tuvo más cortos pasos por Jaguares, Veracruz, Puebla y Mérida, siendo este su último equipo antes del retiro en 2014.

En una entrevista concedida a TV Azteca Jalisco en 2022, el exdelantero confesó haber administrado mal el dinero ganado en el futbol, al punto de quedar en la bancarrota: “El futbolista gana mucho dinero, cantidades que no dimensionas hoy, son millones los que ganas, son cinco o seis millones que ganas bien. Esos millones se hicieron de agua, se pierden por incapacidades mías, por no saber qué hacer con tanto dinero”.

Sin embargo, la parte más sensible de esta plática llegó cuando Juan Pablo García relató que, producto de su debacle económica, se hundió en el alcoholismo y la depresión, al punto de llegar a ingerir una botella de tequila por día. Afortunadamente, logró recuperarse y todo quedó en el pasado.

Juan Pablo García, con la playera de Chivas USA. (IMAGO)

“Yo entré en la caída de tomar una botella de tequila diaria, era depresión, tristeza, debilidad, culpa, el por qué a mí, el autosabotaje, el chantajismo. Llegó el punto en que mi mujer me dijo: ‘si vas a seguir así, ahí estuvo’. Ahí me cayó el veinte y encontré otra sanación, otra herida, y tuve que trabajar en alcohólicos anónimos”, narró el ex Chivas USA.