Inter Miami empató ante Columbus Crew y Rodolfo Pizarro no solo confirmó que se va de la franquicia de Florida, sino que además declaró que hay interés de varios clubes de la Liga MX. Es más, comenzó a surgir el rumor de que Chivas y León estarían detrás en él, por lo que repasamos qué es lo que se sabe al respecto.

“Me queda un mal sabor de boca no haber respondido a la confianza que me dio el club, los dueños del equipo; hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desgraciadamente nunca nos fue bien”, comentó el mexicano a los diferentes medios de comunicación tras el partido.

A su vez, afirmó que hubo contacto con diferentes clubes entre los que se encontraba Chivas. “Sí (sobre el contacto de Chivas). A mi representante le han marcado varios equipos”, respondió Rodolfo Pizarro cuando le consultaron si hubo una llamada con Fernando Hierro.

Rodolfo Pizarro no es buscado por Chivas y León. (Foto: Imago)

Por otro lado, tras estas declaraciones fueron varios los reporteros que indicaron que no lo busca ni León ni Chivas para el Apertura 2023. “Rodolfo Pizarro NO está en el radar y NO es opción… Más allá de haber quedado libre una vez, Inter Miami CF le comunicó que no seguirá en el equipo. La prioridad en Chivas sigue estando en contratar un centro delantero y los esfuerzos están centrados en Alan Pulido”, explicó Fernando Cevallos en Twitter.

Por su parte, César Merlo fue quien descartó que haya un interés por parte de la Fiera. “Soy Fiera pudo consultar a fuentes cercanas y una cosa queda clara: Rodolfo Pizarro no interesa como refuerzo”, escribió en Soy Fiera. Y añadió que “Este medio puede asegurar que no ha existido oferta alguna para fichar al ofensivo mexicano y León no lo considera siquiera como opción”.