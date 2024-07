Veljko Paunovic respondió a la prensa tapatía sobre su interés por llevarse a Fernando Beltrán de las Chivas de Guadalajara. Esto, durante su participación en la conferencia de prensa, después que sus Tigres UANL igualaron 1-1 con Atlas en el Estadio Jalisco. Un partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. ¿Qué dijo el serbio de la posibilidad de fichar como refuerzo al mediocampista rojiblanco? Rebaño Pasión te lo cuenta.

El estratega serbio-español regresó el sábado a la Perla de Occidente, pero lo hizo para visitar a los Rojinegros. Raymundo Fulgencio (42′) firmó la ley del ex para darle la ventaja a los Zorros, pero Nicolás Ibáñez (52′) decretó la paridad en el marcador. La titularidad del delantero argentino también fue cuestionada por la prensa local, debido a que ello provocó la suplencia del francés André-Pierre Gignac. Por ende, fue una conferencia de prensa con mucha controversia.

Paunovic tuvo un inolvidable paso por el banquillo del Rebaño Sagrado en 2023. Esto, después de llevar al Guadalajara hasta la Gran Final del Clausura 2023, precisamente contra los felinos. Durante esa pasantía, el serbio potenció la carrera de varios rojiblancos, aunque en especial a Fernando Beltrán. Por eso, su nombre lo sorprendió en plena conferencia de prensa en el Estadio Jalisco.

El ahora entrenador de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue consultado por su interés en llevarse al Nene Beltrán en este mercado. La respuesta del serbio no fue tan clara, ni tan contundente. Refirió que “yo siempre respeto a los jugadores que no son de nuestro equipo. Desde luego, que ese año tuve a muy buenos jugadores, que estaba dirigiendo en Chivas. Es uno de los jugadores que tiene muchísima calidad y a mi y al equipo lo ayudaron muchísimo. Así, que primero respeto, segundo reconocimiento y tercero, no puedo hablar de eso“.

Fernando Beltrán creó una relación muy especial con Veljko Paunovic en su paso por Chivas (Twitter)

Veljko Paunovic habló de la suplencia de Gignac

El entrenador de los Tigres UANL fue cuestionado por dejar como suplente al francés André-Pierre Gignac. Así, prefirió al argentino Nicolás Ibáñez en su alineación inicial frente al Atlas en el Estadio Jalisco. El serbio reconoció que “él (Gignac) tiene muchísima experiencia en esto y lo sabe muy bien. Todos en el futbol lo entienden y yo lo entiendo también, que todos los jugadores quieren jugar. Pero, la verdad, nosotros tenemos una plantilla con muchísimo potencial y talento“.

Paunovic añadió que “yo estoy aquí para maximizar eso y lo que no puedo permitir es que la gente se sienta excluida. No puedo permitir tampoco que se ponga en peligro este tramo de inicio de la temporada. Aunque hoy, físicamente estuvimos mejor que en la primera jornada y sinceramente, creo que nos impusimos al rival con nuestra manera de jugar; técnicamente, tácticamente. Pero también físicamente creo que estuvimos muy sólidos, ganando duelos. Con eso, lo que quiero decir es que necesitamos a todos y estamos ejecutando un plan que tenemos para este inicio de la temporada”.