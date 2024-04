Chivas de Guadalajara se despidió de manera prematura en su regreso al escenario internacional tras cinco años de ausencia. Los tapatíos cayeron 5-3 ante América en el marcador global del Clásico de México por los Octavos de Final de la Concachampions 2024. El proyecto del entrenador Fernando Gago parece retomar el rumbo de cara a la Liguilla y así, volver de inmediato a la cita. Entonces, ¿qué necesitan los rojiblancos para clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2025? Rebaño Pasión te lo aclara.

El Rebaño Sagrado, bajo el mando del director técnico argentino, emocionó a su afición al superar 5-2 al Hamilton Forge FC de Canadá en la primera ronda. El regreso de su histórico delantero Chicharito Hernández no fue suficiente para continuar en la competencia y ahora se centra en la Liga MX. Los rojiblancos visitan el fin de semana a Pachuca en el marco de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2024. Este cierre del calendario de ronda regular pudiera concederle otro boleto a Concachampions, en su próxima edición.

Esta edición 2024 de la Concachampions comenzó a tomar una gran importancia y acaparar la atención del mundo, por la llegada de Lionel Messi a la MLS. Lo que generó un impacto bastante importante, que los clubes mexicanos deben explotar para beneficiarse. Este evento, junto a la Leagues Cup ha potenciado la rivalidad con la Major League Soccer desde el pasado año. Un reporte del periodista César Huerta planteó las posibilidades del Guadalajara de volver en la próxima edición del certamen.

El comunicador tapatío advirtió en su canal de Youtube que “nadie se preocupaba por ¿cómo calificamos a la siguiente Copa de Campeones de la Concacaf?, y estábamos con la decepción. Pues, cada tanto que vamos a ese torneo, que ahora cómo le vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a esperar, qué será de nosotros ahora y qué creen, el Guadalajara está muy cerca de conseguir un boleto para la siguiente Concachampions“.

Chivas se despidió en una emotiva serie ante América (IMAGO7)

¿Por qué el cierre del torneo será vital para Chivas?

César Huerta Salcedo en su explicación reconoció que Chivas “aunque depende de sí mismo. El cierre de torneo, otra vez en que ya sacamos la calculadora para ver qué necesitamos y entrar directo a la Liguilla y todo, nos puede dejar fuera. Pero también nos puede ayudar no solamente para calificar a la Liguilla de forma directa, sino también para meternos a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2025“. Así, los tres partidos que le restan al Guadalajara en este calendario serán claves para avanzar tanto a la Fiesta Grande, como para seguir en la cita internacional.

El comunicador advirtió que “es bien importante recordar que la Copa de Campeones de la Concacaf cambió el formato a partir de este torneo (2024) y ya son seis cupos para clubes mexicanos“. Añadió que “no se ha avisado de un cambio de lineamientos para calificar. Por tanto, se clasifica de la misma manera que el año anterior. Ahorita les voy a platicar qué necesita Chivas para meterse a la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo año. Algo que sería muy importante, que tendría que exigirle también al dueño Amaury Vergara Zatarain y a la familia Vergara en general para para invertirle más a este equipo. Porque ya demostró que no está listo para jugar dos competencias. Por lo que tendría este mercado de verano y todavía el de invierno, para tener un equipo mejor formado para competir“.

¿Cómo clasifican Rayados y América a la Concachampions 2024?

Huerta reconoció que “Chivas tiene posibilidades, Chivas está cerca, Chivas depende algunas cosas y vamos a tratar de explicarles: cómo el Guadalajara puede meterse a la Copa de Campeones de la Concacaf“. Refirió que “primero, vamos a hacer un repaso por los criterios, que no se ha avisado que cambien. Por tanto, tiene que ser así: Califican campeón y subcampeón del Apertura (2023) del año futbolístico, es decir, el pasado torneo. América y Tigres ya están calificados. América está ahorita jugándola por un criterio que les voy a contar, pero ya está calificado para la que sigue. Califican campeón y subcampeón del Clausura (2024), es decir, de este torneo. Los finalistas de este torneo tendrán lugares en la Copa de Campeones del año siguiente, ahí van cuatro“.

El periodista recordó que en “en esta edición, Pachuca y Toluca calificaron como finalistas del Apertura 2022, Tigres y Chivas del Clausura 2023. Monterrey, que está jugando la copa en este momento, avanzó como el mejor ubicado en la tabla general que une los dos torneos (tabla acumulada). Se suman los dos torneos tanto Apertura como Clausura del año futbolístico y América calificó como el segundo equipo con más puntos en esos dos torneos. Por eso, América está hoy disputando la Copa de Campeones de la Concacaf y como uno de los favoritos para ser finalista. Así es como calificaron nuestros seis equipos de este año“.

¿Cómo puede Chivas clasificar a la Concachampions 2025?

César Huerta concluyó que “para poder estar en la Copa de Campeones de la Concacaf sin pasar por la final, Chivas tiene posibilidades“. Esto, “por la herencia de Veljko (Paunovic) de los puntos del torneo anterior y por lo que está sumando en este Fernando Gago. Pero necesita sumar más, porque no está nada fácil“. Refirió que “supongamos que el Guadalajara no llega a la final, imaginemos un escenario negativo. Todavía tiene la posibilidad de calificar por puntos. ¿Qué se necesita después de los cuatro campeones y subcampeones? Ser uno de los dos con más puntos que queden“. Así, que Rebaño Pasión revisó la tabla acumulada de la Liga MX y analizamos qué resultados necesita para clasificarse a la próxima Concachampions.

¿Qué necesita Chivas para clasificar a Concachampions 2025?

Como explicó el periodista César Huerta, ya América y Tigres UANL tienen sus boletos apartados del Apertura 2023 para la próxima Concachampions. Además, las Águilas lideran la tabla general de la temporada 23-24, con 69 puntos. Mientras que los universitarios son terceros, con 54. Monterrey es el escolta (61) y Toluca cierra el podio (50). El grupo que pelearía por los otros dos boletos, lo integran: Guadalajara (49), Pumas (48) y Pachuca (47). Cruz Azul y León (43) necesitarían meterse en la final o que América o Tigres repita como finalista en este Clausura 2024, para abrir un cupo más.

Chivas requerirá de no perder en Pachuca, principalmente. Un triunfo en el Estadio Hidalgo sería lo ideal, pero un empate lo mantiene quinto y con un boleto a la próxima Concachampions. En caso, que Pumas tampoco pase del pacto con León. Luego, los rojiblancos deberán encadenar triunfos sobre Querétaro y Atlas, para conservar ese anhelado quinto ticket a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2025. El que podrán asegurar aún más, si Rayados o los Diablos Rojos avanzan hasta la Gran FInal.

Lo que le queda a Chivas del Clausura 2024

Ya sabemos que Chivas con mantener ese quinto lugar en la tabla acumulada de la temporada, apartará su boleto a la Concachampions 2025. Por ello, deberá librar una lucha cerrada en este cierre del Clausura 2024 con Pumas y Pachuca por dos cupos. Para las aspiraciones del Guadalajara será más que clave no perder este fin de semana en Hidalgo. Rebaño Pasión te presenta lo que le quedan a estos tres equipos en el cierre del calendario de la ronda regular del torneo:

Jornada 15 | Pachuca vs Chivas / Pumas vs León / Pachuca vs Chivas

Jornada 16 | Chivas vs Querétaro / Pumas vs América / Santos vs Pachuca

Jornada 17 | Atlas vs Chivas / Querétaro vs Pumas / Pachuca vs Mazatlán