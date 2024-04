Chicharito Hernández, delantero de las Chivas de Guadalajara, no solo tiene revolucionado el ingreso a la Casa Club en Verde Valle, sino a todo Jalisco. El mítico canterano tapatío participó este miércoles en una firma de autógrafos y generó el caos en una Plaza Comercial de Zapopan. Esto, para cumplir con el contrato de patrocinio que mantiene con la marca alemana Puma, misma que viste a los rojiblancos. Rebaño Pasión recuperó los 3 momentos épicos que vivió el goleador en este evento.

El histórico goleador de Selección México viene de reencontrarse con la red del Estadio Akron, después de 14 años. Así, guió al Rebaño Sagrado a una victoria 3-2 sobre Puebla, gracias a su gol a los 34 minutos. Érick Gutiérrez (57′) y Roberto Alvarado (59′) completaron el trabajo. La Franja descontó por intermedio de Diego de Buen (89′) y Alberto Herrera (90+3′). Los rojiblancos viajan este fin de semana a Pachuca. Pero antes, Hernández Balcázar cumplió compromisos comerciales.

Los medios zapopanos se acercaron a la Plaza Comercial, ubicada en Mariano Otero, para reportar otro episodio del “¡Efecto Chicharito!“. Esto, después que se generara la alarma por una multitud de aficionados, que se reunieron en la firma de autógrafos de Javier Hernández. Zona 3 Noticias refirió que “el delantero está conviviendo con sus fans en una tienda“. Agregó que “sin embargo, el evento es de acceso limitado“.

Los pasillos de la plaza comercial registraron un tránsito alto y una larga fila para ingresar a la Puma Store de La Perla. El delantero del Guadalajara regaló firmas y fotografías a todos los cientos de seguidores que se pasearon por el stand, que se armó para este evento. Pero, ¿qué obsequios recibió Chicharito? Pues, a pesar que fue un compromiso comercial, la afición rojiblanca le llevó regalos y recopilamos los tres más emotivos.

Hernández Balcázar firmó playeras y regaló fotografías a su seguidores (Twitter)

3 La canción: Mi amor platónico

Marcela Molina vivió una tarde inolvidable. La chivahermana le confesó a Quadrantín Jalisco que “desde chica he querido conocerlo y pues, hoy que vino fue una emoción muy grande para mi“. Reconoció que “sentí demasiada emoción, es un sueño cumplido, fue muy bonito, la verdad“. Recordó la aficionada que “llegamos (a la plaza) como desde las 11, 12 (horas) más o menos y yo ‘ya quiero verlo’. Aún estoy temblando, no me lo puedo creer que lo tuve cerca, que me pudo firmar“.

La aficionada de Chivas y fan del Chícharo reveló el especial regalo que le dio. Molina reveló que “le dije que tenía una canción para él; una de los Tucanes de Tijuana: la de mi amor platónico (risas) y esa se la canté. De hecho, estaba acá afuera y la estaba empezando a practicar“. Le cuestionaron: “¿Se la pudiste cantar?” y replicó que “sí. Un cachito nada más y le dije que cuando la escuche que se acuerde de nosotros“. Añadió que “muy bonito. Fue una experiencia increíble y ojalá se volviera a repetir próximamente“.

2 Un ramo de flores

Una joven chivahermana se aventuró a obsequiarle un ramo de flores a Javier Hernández Balcázar, quien se vio sorprendido. Recibió el regalo de forma especial y le replicó a la aficionada con una firma en su playera.

1 Las tiernas lágrimas de un niño

Un pequeño aficionado de las Chivas se apareció con su réplica de la playera alternativa de este torneo. La que extendió en su dorsal, con el número 14 y nombre de Chicharito, para romper en lágrimas. El tierno llanto del chavito emocionó a Hernández Balcázar, quien lo consoló y bromeó al considerar que lo había asustado. Por lo que le prometió, “como que me voy a dejar crecer el pelo“. El niño cambió de inmediato las lágrimas por ubicar su mano izquierda sobre el hombro de su ídolo, para sonreír para una fotografía que no olvidará.