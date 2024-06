Chicharito, como se conoce en todo el mundo a Javier Hernández Balcázar, cumplió 36 años el sábado, 1 de junio. El máximo goleador en la historia de Selección México regresó a las Chivas de Guadalajara en enero de 2024. En este nuevo año de vida, Manchester United desclasificó la historia secreta de cómo salió del redil, contada por el mismo delantero tapatío.

El canterano del Rebaño Sagrado ya admiraba al United desde que era un joven en el club de su ciudad natal: Guadalajara. Todo esto antes que su sueño de fichar con los Red Devils se cristalizara justo antes de la temporada 2010-2011. Se convirtió muy rápido en uno de los favoritos de la afición de Old Trafford, por su carácter apasionado y su habilidad natural como goleador.

Chicharito marcó 59 goles con la playera del United en cuatro temporadas, en la que conquistó dos títulos de la Premier League. Pasó la campaña 2014-2015 cedido con Real Madrid, antes de cerrar su etapa en Manchester el verano siguiente. Desde entonces, jugó en Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y Los Ángeles Galaxy antes de volver en enero pasado a su hogar: Guadalajara.

Se cumplirán 10 años en 2025 desde que Hernández vistió por última vez la playera de los Red Devils. Pero incluso, hoy en día, sus seguidores en todo el mundo alaban a Hernández Balcázar por la contribución durante su época en Old Trafford. Es invitado habitual al Podcast UTD, como reveló la copresentadora Helen Evans, durante el más reciente episodio. En el que reveló cómo se dio su traspaso a Manchester.

El exjugador e inolvidable número 14 del United se sentó con Helen Evans, David May y Sam Homewood en el programa del club. Hernández aprovechó para hablar de su amor por Manchester, durante su reaparición como invitado. Reconoció que “el Manchester United siempre va a ser mi equipo. Estoy muy agradecido al Real Madrid, al Sevilla, al Bayer Leverkusen, al West Ham, a todos ellos“. Insistió en que “los quiero (a mis antiguos equipos), los sigo queriendo y voy a estar agradecido siempre. Pero sinceramente, siento que una vez eres Red, siempre eres Red“.

Chicharito argumentó en el podcast que “lo que viví, lo que experimenté, puedo decir que fui el único mexicano bajo el mando de Sir Alex Ferguson. Anoté el último gol bajo su mando, soy el único mexicano que ha ganado (la Premier League) hasta ahora“. Deseó que “espero que más jugadores mexicanos puedan vestir la camiseta del United, me encantaría. Pero soy el único mexicano que ha ganado la Premier League y dos veces: el (título) 19 y 20“. Advirtió que “después me ayudaron a vivir otra oportunidad como jugar en el Real Madrid y luego ir a Alemania. Todo fue gracias a esos cuatro años en mi carrera“.

Javier Hernández, durante su participación en el podcast, recordó una anécdota personal y muy especial en Old Trafford. Sin embargo, no se produjo durante su etapa como Red Devil, sino en la única ocasión que fue rival con West Ham, en la temporada 2018-2019. Ocurrió durante un partido en que recibió la ovación de cerca de 75.000 personas en el Teatro de los Sueños. Rememoró que “fue un momento agridulce. Fue como: ‘tío, es una ovación pero sigo como rival, podría haber estado en el campo con la camiseta roja’“. Agregó que “aunque estaba en uno de los equipos más tradicionales y grandes como el West Ham -tuve mucha suerte de jugar con ellos también, fue increíble, estaba agradecido- fue como: ‘sí, echaba de menos este tipo de ovaciones que he tenido en el pasado’“.

El delantero evocó otra ocasión: “Recuerdo que tuve una, cuando marqué el gol de la victoria contra Newcastle en el 4-3 en casa y entonces Sir Alex Ferguson me sacó“. Esto para recibir la ovación de su afición. Añadió que “es Old Trafford e independientemente de eso, Old Trafford está muy agradecido por esos cuatro años increíbles en mi carrera. Fue una experiencia afortunada para mí“. Refirió que “estoy muy agradecido por haberme esforzado, por haber pagado todos los precios para poder vivir esas experiencias“.

Hernández Balcázar, durante su participación en el podcast, expresó de nuevo su gratitud con los aficionados del United por ese momento. Así, como por su continuo apoyo, incluso en este tiempo desde que dejó Old Trafford. Indicó que “lo agradezco (el apoyo) y doy las gracias a todos los aficionados del Manchester United si me están escuchando. Porque siempre voy a ser aficionado del Manchester United“. Acotó que “Manchester United siempre será mi equipo. Mi corazón siempre fue rojo y siempre lo será“. Rememoró que “la forma en que mi familia lo vivió. La forma en que esa ciudad, ese país y como les dije a todos, como esa familia trató a mi familia. Siempre voy a estar agradecido“.

Javier Hernández confesó la anécdota de cómo fue su traspaso en 2010 al Manchester United desde las Chivas de Guadalajara. Algo que reconoció, “no he hablado antes de esta historia“. Un despacho de los Red Devils presentó la transcripción fiel de esta apasionada e imperdible historia de Chicharito:

Yo. ¿Jugar en el club de mi ciudad, Chivas? Era mi sueño. Marcaba goles. Recibía mis primeras convocatorias con la Selección (México). Se acercaba un Mundial (Sudáfrica 2010). Y por detrás, no sabía que me seguía el Manchester United. Ahora ni me lo creo. Fue como, vaya.

No he hablado antes de esta historia, porque es otra de las razones por las que creo que Sir Alex Ferguson y todos en el United confiaron en mí y en mi familia. Creo que esa fue la guinda del pastel, para que todos estuvieran de acuerdo en que yo merecía una oportunidad de probar en el Manchester United. Porque ya conocen esa escuela de pensamiento y esa cultura. Hay que tener algo más que cualidades futbolísticas para ser jugador del Manchester United. Eso lo sabemos todos.

Y eso es algo que Ole Gunnar Solskjaer está intentando recuperar en cierto modo ahora, así lo veo. El Manchester United siempre ha sido muy cálido y hogareño. Entonces, yo venía de una especie de lesión, no era una lesión, pero era una de estas cosas en las que todos decidimos que no queríamos arriesgar porque nos dijeron: “no podemos arriesgarte, porque si lo hacemos y luego te perdemos cuatro o cinco semanas“. En torneos cortos en México, es casi la mitad del torneo. Pero luego también estaba el otro riesgo, la lucha por conseguir un puesto en la Selección de México para el Mundial de 2010.

Entonces, tuve una lesión. Estábamos jugando contra Pachuca y yo no sabía que Jim Lawlor, jefe de scouts del United, estaba ahí para ver un partido mío en vivo. Después de ese partido, había otro que iba a jugar, así que el primero estaba en la tribuna y el siguiente iba a estar en la banca. En esta etapa, estábamos en doble partido por semana, así que el miércoles jugábamos contra Pachuca y luego, el fin de semana, íbamos a jugar contra Puebla en casa. Entonces, decidimos que iba a la banca contra Puebla, porque la convocatoria a la selección era el jueves o viernes siguiente y mi nombre no estaba. Así que necesito empujar un poco estando al menos en la banca.

Mi papá me dijo: “hijo, un exfutbolista, Marco Vázquez, me contactó porque hay una oportunidad muy grande para nosotros como familia y quieren que hablemos“. Mi papá se las arregló para no presionarme, y creo que Jim Lawlor le dijo a Marco Vásquez que me dijera que no querían meterse con mi cabeza de esa manera, porque yo tenía como 20, 21 años y Jim Lawlor tenía mucha experiencia en estas transferencias y cosas de scouting.

Me dijo: “Tengo un asunto, tengo que ir a verlos a este hotel el viernes por la noche“, el sábado por la noche era el partido. Así que le dije “vale, papá”, pero yo pensaba que tenía que recuperarme, que tenía que ir a la selección. Me dije: “Vale, papá, confío en ti, sé que no vas a ver a gente que no es seguro que veas. Confío en ti“. Así que, de todos modos se fue, y jugamos contra Puebla al día siguiente, ganamos 3-2, entré 15 o 20 minutos, no me lesioné, pero no estaba al cien por ciento. Es típico porque si empujas -era mi ingle- te la puedes desgarrar y yo estaba muy molesto, porque quería ir a la selección.

Salí del estadio después del partido y, por lo general, mi familia y yo nos subimos al coche. Dejamos a mis abuelos, a mis tías, a mis primos y a todos en casa de la familia, nos quedamos un rato. Charlamos, cenamos y luego mis padres, mi hermana y yo volvemos a casa a dormir, y al día siguiente me levanto y entreno. Cuando subí al coche, estaba llorando, pensando ‘¿qué va a pasar? La semana que viene tengo mi segunda convocatoria y quiero ganarme un puesto‘ y cosas así. Veo a mi padre conduciendo y a mi madre a mi lado, muy tranquilos. Los dos tranquilos y con una calma que te asusta en cierto modo, porque siempre compartimos esto como emociones y cosas así. No esperaba que estuvieran llorando pero al menos como preocupados por la solución a esto.

Estaban tan tranquilos, y yo estaba como ¿qué mier**? Y yo le decía a mi madre, “mamá, ¿qué te pasa?” porque sinceramente, soy un llorón y lo he heredado de mi madre porque lloramos por todo. Por todo. Así que me dijeron: “tenemos que irnos a casa porque tenemos que irnos rápido, es un cambio de rutina, tenemos dos coches. Acuérdate de la reunión que tuvimos ayer, tenemos que hablar de eso, y tenemos que tener una reunión familiar”.

Daban la vuelta a la esquina para coger el otro coche y yo no sabía que el otro coche era porque Jim Lawlor quería reunirse conmigo y con mi padre, con un traductor, para hacer el primer contacto entre nosotros y el United. Yo estaba en el asiento delantero llorando y sólo imaginando en mi mente futbolística, qué va a pasar y cómo me voy a recuperar y cosas así y entonces mi padre me dijo, “recuerda la reunión”, y me da una tarjeta. Leo: Jim Lawlor. Pero tiene la insignia del Manchester United. En la cultura latinoamericana y en México, hay muchos agentes, muchos proyectos que utilizan el escudo de cualquier equipo importante del mundo para fingir que se dedican al fútbol. Así que vi muchos de esos en el pasado.

Mi padre me lo dio y yo pensé: “Vale, ¿qué quiere?“, y no me di cuenta de que en realidad era el Manchester United. Y mi padre se echó a llorar. Ver eso, fue como wow. Entonces, mi instinto me decía por dentro: “de ninguna manera”. Sinceramente, esto tiene que ver con el escudo. Así que me dijo, ‘hijo, la reunión que tuve ayer fue con un scout del Manchester United y quiere hablar contigo, porque quieren asegurarse de que quieres ir con él‘ y mi respuesta directa fue como, ‘¿asegurarse de que quiero ir con él? ¿No les dijiste que quería ir con él? Claro que quiero. No hace falta que me preguntes, deberías decírselo‘.

Incluso fui condescendiente con mi padre en cierto modo con las emociones. Pero él dijo, “no, tenemos que hablar con ellos, quieren hablar contigo, tener una idea y cosas así” y yo como llorando. Pero él dijo: ‘sólo quieren vernos a los dos, así que tu hermana y tu madre se van a casa y se van a reunir contigo allí‘. Así que, vamos, llegamos a un lugar y había como oficinas. Y honestamente, Jim Lawlor lo hizo casi como una película. Como si nadie debiera saberlo. Y conocen la cultura de América Latina, probablemente tratan con muchos jugadores, es el Manchester United queriendo a un jugador mexicano, la primera vez en la historia, podría crear caos y noticias y esas cosas. Yo lo entiendo.

Llegué y cuando vi a Jim, ¡Medía casi dos metros! ¡Yo mido como 175! Le vi y pensé que esta m*** es real, tío. Viene de allí y vamos a hablar. Vi a Jim, el traductor, mi padre, y luego estaba yo y Jim empieza a hablar inglés, a hablar mucho, quería asegurarse de que yo no era ese tipo de jugador que utiliza un club para un acuerdo en otro sitio. Porque si salgo y digo que el Manchester United me quiere, probablemente vengan otros equipos y empiecen a ver quién ofrece más dinero. Así que empezó a hablar de la cultura y se llevó dos sorpresas.

Primero, habló, y miró al traductor y dijo, “vale, traduce” y yo paré al traductor y le dije, “déjame intentarlo”, le dije en inglés, “creo que lo entiendo, quiero intentarlo”, sin más. Así que probé mi inglés. No tan bien como ahora, pero lo intenté gracias a la adrenalina. Creo que me hizo hablar un inglés correcto, porque probablemente las frases eran terribles, pero sabía las palabras que tenía que decir. Recuerdo las palabras exactas que le dije a Jim. Le dije: ‘Mira, sé de la final de 2008, de la final de 1999 y empiezo a decir nombres como la clase del 92, sé de Ryan Giggs, sé de Sir Alex Ferguson, del cuerpo técnico, de Old Trafford. Sueño con ello‘.

Incluso bromeaba diciendo que recuerdo un partido en el que me alegré de que el Manchester United perdiera. El del Real Madrid, porque mi ídolo Ronaldo, O Fenomeno, marcó un hat-trick allí y se rió. Empecé a hablar de eso en mal inglés y noté que la expresión de Jim cambiaba en cierto modo, en alivio, como si pudiéramos confiar en este tipo. Como si este tío supiera.

Le dije, “no te preocupes, quiero ir a jugar contigo, pero le dije que va a ser muy difícil” y él estaba como, “escuché, investigué un poco sobre el dueño (Jorge Vergara Madrigal)” pero luego dijo, “me doy cuenta que después de la Copa del Mundo, hay una gira de pretemporada en Estados Unidos, están construyendo un nuevo estadio en Chivas, probablemente podemos ofrecerles que vayamos y juguemos contra ellos en el primer partido del estadio y eso podría ayudar”. Y mis ojos se abrieron de par en par, yo estaba como, ‘sí, por supuesto que eso ayudará‘. Pero me dijo que no podía decírselo a nadie. Le dije: ‘Jim, puedes confiar en esta familia. Nadie va a hablar. Ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermana, nadie va a hablar‘.

La reunión siguió un poco más y luego terminó, porque me dijeron que teníamos que dar otros pasos. Cuando salí de la reunión, lloré y no me lo podía creer. Me quedé así porque era la mejor manera de que fuera algo que no desequilibrara mi presente. Porque mi presente era increíble, estaba marcando un gol cada partido, luchar por un puesto en la selección de México para el Mundial era increíble, el Mundial estaba a la vuelta de la esquina y yo quería ser campeón con mi club, ser titular y luego ir al Manchester United. Así que, cuando salí a los partidos después de eso, me decían: “vas a ser un Red Devil, pero concéntrate en tu presente en este momento”. Y todo el proceso, cada paso adelante, era como “todavía no es”.

Incluso cuando fui a Old Trafford y vi el partido que tristemente perdimos contra el Bayern de Múnich en 2009-10 con la volea de Arjen Robben, porque al día siguiente era la presentación. Dentro de mí, era como, en el momento en que llego a Manchester, como jugador del Manchester United, es cuando se pone en marcha. Pero me dije a mí mismo: ‘aun así, tienes que seguir trabajando, seguir mejorando hasta entonces‘.

Chicharito Hernández

En el podcast del Manchester United