La pelea que sostendrá el Canelo Álvarez contra John Ryder el próximo sábado 6 de mayo del 2023 ha despertado muchas expectativas en los aficionados; sin embargo, una leyenda del boxeo mexicano lanzó polémico comentario al minimizar el Estadio Akron, sede de la pelea del pugilista jalisciense.

Don Nacho Beristain, famoso entrenador de múltiples campeones, lanzó un polémico comentario en donde claramente despreció lo realizado por Saúl Álvarez al compararlo con Julio César Chávez, considerado por los expertos como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, asegurando que él no regalaba boletos cuando llenó el Estadio Azteca.

“Simplemente, no puedes hacer una comparación. Porque el Akron es una cosa y el Azteca es otro rollo (…) Meter lo que metió Vicente ahí, lo que metió Chávez ahí es totalmente diferente a lo que va a pasar aquí. Aquí no invitaron ocho mil gentes y boletos regalados. No invitaron ni madre, la gente pagó por ir a ver la función igual que la pelea de Chávez. Saldívar y Wiston metieron 90 mil personas voluntariamente sin regalar nada, está muy cabrón”, declaró al portal Izquierdazo.

Anteriormente, cuando aún peleaba JC Chávez, al Coloso de Santa Úrsula podían ingresar hasta más de cien mil personas para observar los eventos, mientras que la actual casa de las Chivas solamente puede recibir a 46 mil asistentes, según el portal oficial de la Liga Mx.

¿Por qué peleará Canelo Álvarez en el Estadio Akron?

El boxeador mexicano puso fin a varios meses sin tener un combate y decidió hacerlo en su natal Perla de Occidente, decisión que contó con el apoyo del gobierno de Jalisco y del propio Amaury Vergara, quien accedió a ceder el inmueble en pleno fin de semana de Repechaje en la Liga Mx y de Liguilla en Expansión Mx.