La polémica protagonizada por el nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, por no convocar al mediocampista de las Chivas, Víctor Guzmán, sigue incrementándose, por lo que el estratega argentino lanzó una contundente declaración al asegurar que ni siquiera observa a los jugadores que no ha convocado.

El Pocho es uno de los futbolistas que más ha brillado en el Clausura 2023 debido al gran rendimiento que ha tenido con el Guadalajara, echándose el equipo al hombro ante la ola de lesiones, convirtiéndose en el mejor romperredes del Rebaño con cinco goles y dos asistencias.

Sin embargo, Cocca reiteró que no es de su agrado el rendimiento de Guzmán, por lo que sigue prestándole atención a los elementos a los que ya ha contemplado, aunque aprovechó para dejar en claro que el no considerar al jugador rojiblanco no se debe a ninguna situación extra cancha como se ha mencionado en redes sociales.

“Yo no veo a los que no convoco, sino a los que sigo convocando. Convoqué a 34 en estos dos partidos y ahora convoqué ocho nuevos más (…) Los que estén al nivel o los que consideremos que estén los seguiremos convocando. Sin duda, no hay otra cosa que no sea deportiva”, concluyó el sudamericano en palabras para ESPN.

¿Cuándo se jugará el León contra Chivas?

Tras la sufrida victoria contra el Necaxa en la cancha del Estadio Akron, el chiverío ahora deberá prepararse para encarar su última visita de la fase regular del Clausura 2023 cuando visiten al León en la cancha del Nou Camp, duelo que se disputará el próximo sábado 15 de abril, en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.