¿No habrá Sold Out? Cómo comprar boletos para ver a Chivas en la Concachampions 2024

Chivas de Guadalajara juega la vuelta de su serie de primera ronda este martes, cuando reciba al Hamilton Forge FC en el Estadio Akron. Un interesante partido en el marco de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. La venta general ya comenzó y todavía quedan tickets disponibles; Rebaño Pasión te detalla cómo comprar boletos para ver al Más Querido en la Concachampions.

El Rebaño Sagrado, bajo el mando del entrenador Fernando Gago, trabajó este lunes en las instalaciones de Verde Valle, para recibir al Forge FC. Los tapatíos ultimaron los detalles de su convocatoria y su alineación para esta vuelta frente al vigente campeón canadiense. El cuerpo técnico rojiblanco contemplaría otra formación alternativa, debido a la agotadora agenda de febrero y darle minutos a varios suplentes.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver Chivas vs. Forge FC?

El Guadalajara recibe ahora al Forge FC, el martes 13 de febrero en el Estadio Akron. Un partido que tiene pautado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La institución tapatía publicó el costo de los boletos para este compromiso, que van desde los 260.00 hasta 2,630.00 pesos. Esto, para las mayoría de los sectores que componen el inmueble zapopano y que para sorpresa de muchos, siguen disponibles.

¿Cómo comprar boletos para ver a Chivas en Concachampions?

La organización rojiblanca continuó la promoción de los boletos para su duelo contra el Hamilton Forge FC. Los cuales se pueden adquirir a través del portal oficial de BoletoMovil en el apartado del club para este partido Guadalajara vs. Forge FC. La plataforma todavía presenta disponibilidad en tickets, cuando eran las 9:00 AM de este lunes, 12 de febrero; a sólo 36 horas del compromiso. Lo que atentaría en contra de otro Sold Out en el Gigante de Zapopan y llamó la atención tras agotarse los chivabonos para la Liga MX.

Los boletos oscilan entre los 260.00 y los 2,630.00 pesos (BoletoMovil)

¿Cómo le fue a Chivas en la ida de esta serie en Canadá?

El Club Deportivo Guadalajara visitó territorio canadiense el pasado miércoles 7 de febrero. Cuando se impuso 1-3 sobre el Hamilton Forge FC en el Tim Hortons Field. Un partido en el marco de la Primera Ronda de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Cade Cowell fue la estrella de la noche con un doblete (26′ y 62′) y una asistencia para el gol de Ricardo Marín (45+1′) Terran Campbell (31′) descontó por los anfitriones.

¿Cómo llega Chivas a este partido de Concachampions 2024?

El Club Deportivo Guadalajara viene de extender su racha positiva en la Liga MX. Esto, después de vencer 2-1 a FC Juárez en el Estadio Akron, un duelo correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2024. Los rojiblancos conquistaron su tercera victoria seguida el sábado, cuando superaron a los Bravos. Todo, gracias a los goles de Antonio Briseño (33′) y Víctor Guzmán (76′). El exChivas Ángel Zaldívar (90+9′) descontó de penal para los fronterizos.

Los tapatíos sufrieron la insólita expulsión del joven Leonardo Sepúlveda (89′), quien seguramente repetirá este martes como titular en Concachampions. Esto, debido a que el defensor deberá cumplir su sanción en esta próxima Jornada 7, en la que Guadalajara visita a Mazatlán.

El siguiente rival de Chivas en la Liga MX: Día y Hora

Los rojiblancos, después de esta vuelta contra el Forge FC en el Estadio Akron, regresarán a casa para afrontar una muy breve preparación de cara a su siguiente partido. Guadalajara volverá a la carretera en la Liga MX el viernes 16 de febrero, cuando deba visitar a los Cañoneros de Mazatlán. Un duelo que forma parte de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX y que tendrá como escenario el renombrado Estadio El Encanto. Partido que tiene pactado su inicio en punto de 21:00 horas, Tiempo del Centro de México.