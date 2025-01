Las Chivas de Guadalajara preparan lo que será su debut en el Clausura 2025 de la Liga MX, este sábado ante Santos Laguna, ante su público en el Estadio Akron. El entrenador Óscar García tendrá su estreno al frente del conjunto rojiblanco luego de una pretemporada en la que se dejaron ciertas dudas en cuanto al funcionamiento colectivo.

Ha sido una semana agitada en tema de refuerzos, ya que el Rebaño logró cerrar las fichajes de Alan Pulido y Luis Romo, mientras que todavía se tienen negociaciones por Luka Romero y Orbelín Pineda. No se descartan nuevos fichajes, pues el objetivo es seguir mejorando la plantilla.

Chivas gestiona la llegada de Luka Romero

Luka Romero toma fuerza como opción de Chivas (Getty)

El mexicoargentino de 20 años tiene la opción de arribar a México para convertirse en una pieza importante del Rebaño Sagrado, pero antes deberia de romper su cesión con el Alavés. La ficha de Luka Romero pertenece al AC Milan y en las últimas horas, el periodista Jesús Hernández informó que Chivas lanzaría una oferta de cinco millones de dólares para intentar su compra definitiva.

Orbelín Pineda sigue siendo opción

Orbelín es pieza clave para el AEK Atenas (Getty Images)

El regreso del Maguito supo estar más cerca que nunca, pero el AEK Atenas cambió su voluntad y no estaría dispuesto a venderlo por disposición de su presidente. Reportes también señalaron que el club griego pidió más dinero, pero según Érick López de TUDN, el Rebaño no se baja, lo sigue teniendo como prioridad y haría un último intento, pues ya tenía un acuerdo alcanzado con el propio Orbelín Pineda, jugador que sin dudas le daría un salto de calidad a la plantilla.

Rodolfo Cota defiende al Guadalajara

Cota no se sumó a las críticas contra Chivas (Getty Images)

En los últimos años se ha repetido aquello de que estar en Chivas hace mal a determinados jugadores, los cuales luego salen y rinden en otro equipo. A Rodolfo Cota le preguntaron sobre esto y el hoy americanista respondió como todo un caballero: “Yo no lo veo de esa forma que no les va bien en Guadalajara y salen y les va bien, pues se dan cuenta que esas oportunidades pasan y el tren pasa pocas veces y si las desaprovechas vas desapareciendo si no te preparas, si no estás bien físicamente. Jugador que sale y que no tiene unos buenos torneos en Guadalajara es porque no se da cuenta y debe cambiar el chip. No es porque Chivas le haga mal al jugador, es porque el jugador debe cambiar”.

¿Chivas busca a Sebastián Córdova?

Córdova no sería prioridad para Chivas (Getty Images)

Luego de una semana con novedades, no se descartan más fichajes y el jueves por la tarde surgió en ESPN el rumor de que Chivas contactó a Tigres para negociar por Sebastián Córdova. Sin embargo, otras fuentes negaron el interés, por lo que de momento el Rebaño se enfocaría principalmente en las tratativas por Luka Romero y Orbelín Pineda.