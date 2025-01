Chivas se prepara para tener acción en la Liga MX cuando debute contra Santos Laguna en el Estadio Akron por la jornada uno del Clausura 2025. Por otro lado, en el día de hoy se habla de la posibilidad de que llegue Luka Romero y destapan la suma que el Guadalajara pondría en la mesa para quedarse con el fichaje del méxico-argentino.

El conjunto rojiblanco sabe muy bien que necesita tener un equipo competitivo debido a que tiene que comenzar a dar resultados. En menos de cinco años Atlas se consagró bicampeón, mientras que América se consagró tricampeón.

Es por este motivo que el Guadalajara lleva adelante un mercado de pases inteligente debido a que realizó una fuerte limpia del plantel con jugadores que no estaban a la altura de lo que ganaban. A su vez, la directiva se tomó el trabajo de hacer llegar jugadores con poca inversión con los fichajes de Alan Pulido, Luis Romo y Miguel Tapias.

Chivas busca fichar a Luka Romero. (Foto: Getty)

A pesar de estas llegadas Chivas se mantiene dentro del mercado de pases y afirman que estarían detrás de Luka Romero. Según lo informado por Jesús Hernández, el Rebaño Sagrado sabe que se complica la llegada de Orbelín Pineda, por lo que fueron a hablar con Milan y pusieron en la mesa una oferta.

“Parece que se está complicado con Orbelín Pineda y han ido con Milan y le han puesto cinco millones de dólares por compra definitiva”, expresó Chuyón en Récord. Y agregó: “Le ofrecen un sueldo importante y regularidad. No es un fichaje del siglo, pero es un fichaje que no estorba. Se pueda dar un tiro con Yael Padilla, con Cowell, no es para irnos a la minerva, pero es un fichaje que Chivas le está poniendo segunda”.

Chivas estaría detrás de Sebastián Córdova

Por otro lado, en la tarde de hoy surgió que Chivas estaría detrás de Sebastián Córdova para el Clausura 2025. Según lo informado por Diego Ivey el Rebaño Sagrado iría por un jugado que buscó en más de una ocasión en diferentes mercados de pases.