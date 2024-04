Este sábado, las Chivas de Guadalajara buscarán un buen resultado en su visita a los Tuzos del Pachuca. El Rebaño quiere continuar con su racha triunfal para aspirar a los puestos de Liguilla. Faltan nada más que tres jornadas para que finalice la fase regular del Clausura 2024 y el margen de error es escaso.

Entre las novedades del día de hoy, destacan la gran victoria del Tapatío para meterse en puestos de acceso a Liguilla directa; las sinceras declaraciones del Piojo Alvarado sobre los cambios de Veljko Paunovic en la final ante Tigres; los tres jugadores que tienen un pie afuera de la institución.

Los tres jugadores que tienen un pie afuera de Chivas

Lalo Torres es candidato a salir del Rebaño (Imago7)

Con en el cierre de la fase regular, se acerca también un nuevo mercado y siempre están las especulaciones sobre qué jugadores serán bajas. Particularmente en Chivas hay tres jugadores que parecen tener un pie afuera: Miguel Jiménez, Jesús Sánchez y Eduardo Torres no cuentan para Fernando Gago, especialmente los dos primeros. “Lalo” tuvo su chance pero quedó retratado con su expulsión ante América por Concachampions, día en el que jugó en una posición poco habitual para él.

Piojo Alvarado responsabiliza a Paunovic por la derrota ante Tigres

El Piojo Alvarado sin consuelo tras perder la final ante Tigres (Imago7)

La final del Clausura 2023 todavía es una herida abierta para el Rebaño Sagrado. El Piojo platicó con Miguel Ponce y con mucho respeto opinó sobre la remontada que sufrió Chivas: “Soy de que por algo pasan las cosas. Quizás no era para nosotros, no era nuestro momento, pero sí dolió un chingo. Siento que pasó porque todos estaban muy confiados de que íbamos a ganar. “Creo que sí fue más el tema de los cambios, no quisiera echarle la culpa al entrenador (Paunovic), porque es culpa de todos, pero siento que cuando hacen los cambios, hasta nosotros anímicamente como que decíamos ‘¿por qué los sacas?’. Alexis estaba jugando bien, jalaba marca. Se preocupaban por defenderlo y Ronaldo te ayudaba a correr un chingo. Hicieron los cambios y automáticamente nosotros nos echamos para atrás y nos empiezan a atacar”, fue el análisis del hábil mediocampista rojiblanco.

Gran victoria del Tapatío para clasificar a la Liguilla

Tapatío venció al Celaya y se metió en la Liguilla (Imago7)

Tras una fase regular con muchos altibajos, en la que no ganó ningún partido como local, el Tapatío finalmente tuvo un gran sprint final y logró clasificar de manera directa a la Liguilla de la Liga de Expansión. Los dirigidos por Arturo Ortega derrotaron por 2-1 al Celaya con goles de Dylan Guajardo y Gilberto García. De esta manera, el Filial trepó hasta el cuarto lugar de la tabla, evitando el Play-In y teniendo que verse las caras nuevamente frente al Celaya por los playoffs.