Las Chivas de Guadalajara renuevan las esperanzas en este nuevo año, donde la esperanza será hacer un gran papel en el Clausura 2025. El Rebaño Sagrado espera por un último amistoso de preparación, este sábado ante Jaiba Brava en Tampico.

Mientras tanto, el mercado de fichajes no se movido demasiado en el último tiempo y de momento Miguel Tapias sigue siendo el único refuerzo rojiblanco. A la espera de lo que suceda con Orbelín Pineda, todos los reflectores apuntan hacia la situación de Jesús Orozco Chiquete.

¿Jesús Orozco acude a la Federación Mexicana de Futbol?

Jesús Orozco Chiquete lleva semanas siendo pretendido por Cruz Azul (Imago7)

La novela entre Chivas, Cruz Azul y Jesús Orozco continúa dando de qué hablar. Tras la oferta de 11 millones de dólares diferidos en dos pagos, el Rebaño volvió rechazar la propuesta. En Verde Valle quieren todo el dinero en un sólo pago y de momento, el jugador ya se entrena a la par de sus compañeros pero con la intención de marcharse. Por eso, Chiquete no descarta acudir al departamento legal de la Federación Mexicana para que le libere de su contrato, argumentando que la cláusula no estipula que el dinero de la transacción tenga que depositarse en un sólo pago.

Brandon Vázquez vuelve a la MLS

Brandon Vázquez volvió a rechazar al Rebaño (Imago7)

El delantero mexicoamericano, Brandon Vázquez, regresa a la Major League Soccer luego de su etapa en Monterrey. El atacante era un nombre que le interesaba al Rebaño, pero finalmente decidió fichar por el Austin, pues tenía intenciones de regresar a Estados Unidos. En el pasado, Vázquez también había rechazado un interés rojiblanco.

Carlos Cisneros se va al León

Charal Cisneros se va del Rebaño (Imago7)

Después de varios años en la institución, Carlos Cisneros, extremo de 31 años, se marchará del Rebaño Sagrado. El Charal continuará con su carrera en León, equipo que según reportes habría pagado un millón de dólares para hacerse del nuevo fichaje en venta definitiva. Por su parte, Chivas sigue liberando masa salarial tras las partidas de Briseño, Pavel Pérez y Santiago Ormeño.

Daniel Aguirre entusiasma en Chivas

Daniel Aguirre no jugó en el primer semestre (Imago7)

Luego de un primer semestre en el que ni debutó de manera oficial, el mediocampista Daniel Aguirre ha tenido interesantes minutos en la pretemporada, logrando entusiasmar a los aficionados. Por su parte, el reportero Omar Villarreal se refirió a la valoración que tienen del jugador en Verde Valle: “Lo ha hecho bien, nada extraordinario (en pretemporada), pero te decía y no me creías. Al final del torneo pasado fui a Verde Valle y pregunté: ¿Y Daniel Aguirre qué tal juega? Me dijeron: ‘Ese chavo trae, juega muy bien. Ya lo verás‘”