Por la Jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara igualaron 1-1 ante Tigres UANL, en un encuentro vibrante y con muchas emociones. El Rebaño Sagrado comenzó ganando con un gol de vestuario obra de Teun Wilke, mientras que Juan Brunetta lo igualó sobre el cierre de la primera mitad.

La igualdad dejó sensaciones encontradas, ya que el conjunto rojiblanco dirigido por Óscar García hizo el esfuerzo para intentar llevarse la victoria, aunque también mostró ciertas desatenciones defensivas. En conferencia de prensa, los entrenadores analizaron el encuentro. Lo próximo para el Rebaño será la visita a León, el próximo martes 28 de enero.

El análisis de Óscar García Junyent tras empate vs. Tigres

Óscar García analizó el empate vs. Tigres (Getty Images)

Al término del encuentro, el entrenador Óscar García habló ante los medios y analizó la igualdad: “Creo que hoy podemos sentirnos orgullosos del equipo, tuvimos las ocasiones mas claras ante un equipo que hasta hoy era el mejor equipo en la liga, había ganado los 6 puntos. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, tiene una plantilla extraordinaria. Top 3, en muchos momentos hemos sido superiores y hemos merecido mucho más”, dijo el estratega rojiblanco.

Veljko Paunovic regresó al Akron, ahora como rival

Otro de los condimentos especiales que tuvo el partido fue la vuelta de Veljko Paunovic al Estadio Akron, donde fue recibido con fuertes abucheos. Aún así, el serbio contó cómo vivió su regreso, ya como rival del Rebaño: “Es la primera vez que me veo en el banquillo del otro lado y fue un poco extraño. Pero rápidamente con el gol me ubiqué. Sacamos todo y el equipo trabajó bien para que se consiga un empate que sabe a poco, pero también es importante sumar“, expresó el entrenador de Tigres UANL.

La emoción de Teun Wilke por su primer gol en Chivas

El joven de 21 años, Teun Wilke, se dio el lujo de marcar su primer gol con la playera de Chivas. El atacante aprovechó la oportunidad que le dio Óscar García como titular vs. Tigres: “En lo personal algo muy bonito, un momento muy lindo el poder meter mi primer gol para un club tan histórico. Un poco amargo porque creo que merecíamos más, tuvimos para ganar. Una desatención al final del primer tiempo, pero lo hicimos bien como equipo”.

La ausencia de Alan Pulido vs. Tigres

Aunque se preveía su inclusión en la banca luego de ser registrado oficialmente, el centrodelantero finalmente no fue parte de la convocatoria rojiblanca. Y el entrenador Óscar García respondió sobre cuándo podría ser su debut: “Con Alan Pulido, pues no lo sé. Es difícil de decir porque ha tenido molestias en la rodilla, en la rodilla que tuvo una lesión. Tenemos que ir día a día viendo. Es un jugador que lleva desde octubre sin competir y en competiciones tan cortas como la Liga no te puedes arriesgar a que tenga una lesión y le cueste uno o dos meses. Va a estar cuando su cuerpo diga que va a estar”