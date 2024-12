Las Chivas de Guadalajara continúan con su pretemporada rumbo al Clausura 2025 y este domingo disputarán la final de la Copa Pacífica. Tras vencer al Atlas por penales en el juego del viernes, será el turno de medirse en la final frente a Leones Negros, equipo que venció al Tapatío.

El Rebaño Sagrado todavía tiene que definir algunas cuestiones en su plantilla, pues la afición espera por más fichajes más allá de Miguel Tapias. Y tampoco se descartan nuevas bajas. Mientras tanto, Óscar García Junyent evalúa a los elementos que tiene a disposición.

El último guiño de Luis Chávez al Rebaño

(Instagram)

El mediocampista Luis Chávez, con presente en Dinamo Moscú, es otro de los jugadores por los que negocia Chivas. En medio de las especulaciones sobre si desea o no regresar al país, el futbolista le dio me gusta en redes sociales a una publicación de la Liga MX que destacó el buen trabajo defensivo del Rebaño con su racha sin recibir goles. Aunque esto no signifique demasiado, cabe recordar que días atrás Chávez también llamó la atenció por seguir a varios jugadores de la plantilla rojiblanca.

Cade Cowell, intransferible

Cowell no se va del Rebaño (Imago7)

En los últimos días se especuló con el interés que tiene Rayados de Monterrey en el delantero mexicoamericano, Cade Cowell. Aunque se especuló con la posibilidad de un intercambio por jugadores como Jordi Cortizo, Brandon Vázquez e Iker Fimbres, finalmente el Rebaño no se plantea dejar salir al Vaquero, quien tuvo un buen primer año con la playera del Rebaño Sagrado.

Carlos Cisneros: ¿El próximo en marcharse?

Charal Cisneros no entra en planes para el Clausura 2025 (Imago7)

Las Chivas ya dieron salida a Antonio Briseño y Pavel Pérez, mientras que el próximo en seguirles los pasos podría ser Carlos Cisneros. Aunque ya se había informado que Charal, junto a Isaac Brizuela y el propio Pavel, no serían tenidos en cuenta por Óscar García, ahora se confirmó que el entrenador le comunicó a la directiva que no contará con Cisneros, quien ha tenido poco protagonismo en los últimos semestres.

Miguel Tapias aún no debuta

Miguel Tapias sigue siendo el único refuerzo confirmado (Imago7)

En los primeros amistosos, ante Mineros y Atlas, Óscar García dio minutos a casi todos los elementos de la plantilla, pero a muchos les sorprendió que el reciente fichaje Miguel Tapias no tuviera participación. Esto se debería a que el cuerpo técnico aún ve con poco ritmo de juego al zaguero central, quien jugó en octubre su último partido con el Minnesota United en la Major League Soccer.