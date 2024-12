Se acerca fin de año y las Chivas de Guadalajara saben que la próxima temporada tendrán la obligación de mejorar su imagen y acercarse a la pelea por el título. La Copa Pacífica terminó sin dejar demasiadas buenas sensaciones a la afición, por lo que el entrenador Óscar García deberá trabajar para pulir la idea de juego, corregir errores y llegar de la mejor manera posible al Clausura 2025 de la Liga MX.

Derrota ante Leones Negros en la final de la Copa Pacífica

Chivas cayó ante Leones Negros en el Estadio Jalisco (Imago7)

El Rebaño Sagrado no pudo cerrar el año de buena manera, pues perdió de manera agónica por 2-1 ante Leones Negros, en la final de la Copa Pacífica. El gol rojiblanco fue obra de Ricardo Marín de penal para poner el empate parcial, pero sobre el final el conjunto de la Liga de Expansión MX acabó quedándose con la victoria y el trofeo.

Error de Óscar Whalley costó la derrota

Whalley no aprovecho los minutos (Imago7)

El portero rojiblanco, Óscar Whalley, no pudo aprovechar la oportunidad y quedó retratado en el segundo gol de Leones Negros, cuando el partido ya llegaba a su fin. El ex del Lugo falló al intentar despejar un centro que cayó al área y dejó el gol servido a los rivales. La afición criticó al guardameta de doble nacionalidad, quien casi no ha tenido oportunidades desde que llegó e incluso ya había tenido un fallo en un Clásico Nacional ante América, cuando el balón se le escurrió por debajo del cuerpo.

Oferta por Luis Chávez; Chivas dispuesto a gran esfuerzo

Chávez es uno de los grandes objetivos del Rebaño (Imago7)

El periodista Rodrigo Camacho informó que el Rebaño Sagrado sigue en pláticas por el fichaje de Luis Chávez y hasta ya hizo una oferta formal al Dinamo Moscú. La directiva rojiblanca está dispuesta a realizar un gran esfuerzo económico, similar al que se hará por Orbelín Pineda; incluso, si los rusos rechazan la primera oferta, en Verde Valle estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescición. Sin embargo, el propio Chávez no estaría del todo convencido de regresar al país y habría pedido más tiempo antes de dar una respuesta final.

¿Fecha límite para Cruz Azul y Jesús Orozco Chiquete?

Jesús Orozco Chiquete protagoniza la novela del mercado de fichajes. (Imago7)

Los días pasan y Cruz Azul sigue sin abonar el dinero correspondiente a la cláusula de rescición de Jesús Orozco Chiquete, tal y como le prometió la Máquina Cementera al propio jugador. Sin embargo, los últimos reportes señalan que ya hubo un acuerdo entre las directivas, en donde se pone como fecha límite el 4 de enero. En La Noria reportarán recién el 2 de enero, por lo que los tiempos parecen lógicos aunque la novela sigue sin resolverse.