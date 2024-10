Las Chivas recibirirán este sábado a los Pumas de la UNAM, en el marco de la Jornada 15 del Apertura 2024. El Rebaño Sagrado necesita ganar para acercarse a los puestos de Liguilla directa, por lo que buscará reafirmar su dominio en esta rivalidad que tuvo a los Felinos durante 36 años sin poder imponerse en Guadalajara.

En la previa a este trascendental encuentro, el Rebaño continúa con la búsqueda de entrenador, aunque Matías Almeyda rompió el silencio y se refirió a los rumores que lo situaban como gran candidato para regresar a Verde Valle. Asimismo, Ortega realizará importantes cambios y el Oso González sabe que restan tres finales.

Arturo Ortega cambiaría de esquema para recibir a Pumas

Ortega quiere recuperar solidez defensiva (Imago7)

Después de la derrota frente a Puebla, donde Arturo Ortega utilizó un esquema con cuatro defensas y tres delanteros, los reportes señalan que el entrenador interino planea regresar al sistema con cinco defensas, el cual había utilizado en sus primeros dos juegos. Los problemas defensivos y el regreso de Gilberto Sepúlveda motivarían esta modificación táctica, aunque frente a Necaxa el estratega había salido inicialmente con cinco defensas para luego cambiar y dar ingreso a dos extremos como Cade Cowell y Yael Padilla.

Oso González sabe que restan tres finales

En la previa al duelo ante Pumas, el mediocampista Fernando González resaltó la importancia que tendrá el enfrentamiento del sábado, pues el Rebaño necesita sumar para evitar el Play-In: “Son tres finales que nos quedan de cara a entrar directo, la mejor disposición siempre la tenemos todos. Desde un principio se busca estar en los primeros lugares, ojalá hubiera sido ya estar calificados, nos tocan tres partidos de frente y tenemos que ir”, dijo el Oso.

Matías Almeyda rompió el silencio y negó contactos de Chivas

Almeyda se refirió a los rumores que lo vinculaban a Chivas (Imago7)

Aunque algunas fuentes afirmaban que Matías Almeyda tenía el deseo de regresar a Guadalajara, el entrenador argentino se refirió a los rumores luego de la victoria del AEK Atenas por Copa Grecia: “Con respecto a lo de México hace más de un mes que se viene hablando. Cambiaron de entrenador, un gran club en el que estuve y viví una etapa de mi vida muy linda, esos fans también me quieren porque en dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos 5 títulos, entonces quedó algo fuerte ahí. No he hablado con nadie, es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo, mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar. Yo trato de no mentir”, aseguró el estratega en unas declaraciones que de seguro pondrán freno a la ilusión de los fanáticos rojiblancos, que soñaban con verlo de nuevo en Verde Valle.