La directiva de Chivas de Guadalajara se movió rápidamente para suplir las bajas de Jesús Orozco Chiquete y Antonio Briseño. Para reemplazar a los jugadores que se fueron a Cruz Azul y Toluca, respectivamente, desde los altos mandos del Rebaño Sagrado decidieron ir en búsqueda de Miguel Tapias.

La salida de 2 marcadores centrales obligaba a ir a buscar a un futbolista que se pudiera desempeñar en la misma posición. Es por eso que los cañones fueron apuntados al jugador que militaba en el Minnesota United de la Major League Soccer, y fue presentado oficialmente en el día de hoy.

Sin embargo, para muchos no se trata de un refuerzo que esté a la altura de un jugador como Orozco Chiquete, que significa una baja sensible para la plantilla rojiblanca. Por el lado de Briseño, hablamos de un futbolista que no tenía demasiada trascendencia, y que cuando le tocó jugar no lo hizo de la mejor manera.

Es por eso que se puede especular con que la llegada de Tapias es más para completar la plantilla y tener recambio que para ser titular. De igual manera, si su rendimiento convence al nuevo entrenador pude ganarse un lugar en el 11 inicial. No obstante, tampoco sorprendería que la institución decida buscar a otro futbolista que juegue en la zaga central.

El desprecio de Miguel Tapias al América

Ni bien la cuenta oficial de Chivas recibió a Miguel Tapias citando su cuenta de X, los aficionados comenzaron a revisar antiguos tuits del flamante refuerzo rojiblanco. Sin embargo, luego fue dada de baja esa cuenta. ¿A qué se debió? Resulta que comenzaron a mostrar los amores y odios deportivos del defensor.

Captura de las publicaciones de Miguel Tapias en el antiguo Twitter.

Rápidamente trascendieron comentarios de él en contra de América, club al que parece despreciar. Además de los exabruptos en contra de las águilas, también en su perfil se podía ver su fanatismo por Cruz Azul. Las publicaciones reveladas eran de los años 2013 y 2014.