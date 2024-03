¿Por qué Chicharito Hernández no será titular en Chivas vs. América por Concachampions 2024?

Chicharito Hernández no sumará minutos desde el inicio en la Ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2024. Fernando Gago no lo contemplará como titular en el primer juego de los tres que tendrá esta zaga de Chivas vs. América, y su lugar, en el centro de la ofensiva, será tomado por Ricardo Marín.

El canterano del Guadalajara regresó al Rebaño Sagrado en el último mercado de pases invernal, pero todavía no logró estar en la alineación principal por una clara razón que es la misma que tampoco le permitirá hacerlo este miércoles en el Estadio Akron: no está en su mejor forma física después de la lesión de rodilla.

Como bien saben todos los aficionados del cuadro tapatío, Chicharito Hernández sufrió una ruptura de ligamentos durante el final de su estadía en la Major League Soccer, con Los Angeles Galaxy, y realizó la etapa definitiva de su rehabilitación en Verde Valle, después de haber sido anunciado como refuerzo estelar.

No hay nada para alarmarse: el centrodelantero de las Chivas está en una fase normal para el tiempo de lesión que tuvo y será cuestión de semanas poder verlo en el once titular de Fernando Gago, si así lo decide el entrenador argentino. Eso no quita que sí sumará minutos, ingresando desde el banco de suplentes, este miércoles en la Ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2024.

¿Qué alineación usará Fernando Gago en Chivas vs. América?