¿Por qué no es titular el Pollo Briseño en Chivas vs. Necaxa?

Chivas recibe a Necaxa por la jornada tres del Apertura 2023 de la Liga MX, previo al parón que se vendrá por la Leagues Cup. Por otro lado, para el choque contra los Rayos, Veljko Paunovic dejó afuera a Antonio Briseño, por lo que repasamos el motivo por el que no está en el once titular.

A lo largo de toda la Liguilla del Clausura 2023, el defensa fue una pieza clave en el subcampeonato que logró en el último torneo de la temporada. Por escasos minutos, el Guadalajara no pudo quedarse con la trece luego de caer en la Final contra Tigres.

Por otra parte, tras el gran cierre del torneo, la directiva de Chivas decidió renovarle el contrato al Pollo Briseño. A su vez, su inicio en el Apertura 2023 fue de la mejor manera ya que fue titular ante León, anotó el primer gol del partido, y Atlético San Luis.

Sin embargo, ante los Potosinos, el Pollo Briseño realizó un tonto penal que dejó en partido a al rival, por lo que salió en el entre tiempo. A su vez, en coferencia de prensa Veljko Paunovic lo tundió al decir que esos errores no pueden aparecer.

Debido a esto, no sería extraño pensar que hay un castigo por parte del serbioespañol con el defensa ya que no hay que olvidarse que no solo realizó un penal ante San Luis, si no que además cometerió la pena máxima ante Tigres. Fuerte llamada de atención y mensaje al plantel de Chivas al dejar afuera al referente.