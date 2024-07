Las Chivas de Guadalajara se llevaron una dolorosa derrota de 2-4 ante los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente la noche de este viernes 12 de julio. En encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado tuvo su primer descalabro de la temporada. El entrenador argentino Fernando Gago fue devorado tácticamente por Juan Carlos Osorio, quien se llevó la partida.

Si bien el equipo tapatío sufrió los estragos de un pésimo arbitraje, mismo que anuló dos goles de Chicharito Hernández y fue tendencioso contra el chiverío, también hubo desatenciones de líderes del equipo rojiblanco que costaron caro, sobre todo en retaguardia, donde sus cuatro defensores lucieron desubicados y extraviados de sus marcas.

La razón por la que Chivas falló ante Xolos según Pulpo Zúñiga

Es por ello que una leyenda del Guadalajara como lo es Martín Pulpo Zúñiga, expuso las razones por las que el Rebaño se vio rebasado defensivamente, sobre todo en los contragolpes de la jauría. Y es que en el programa Punto Final de Fox Deportes, quien fuera guardameta en el equipo campeón del Verano 1997, explicó cómo fue que Xolos hizo parecer a los defensas de Gago como meros espectadores y de paso, mandó un recadito al futbol argentino.

“Es un equipo muy argentinizado, entiéndase a qué me refiero. En el afán de tener mucho ida y vuelta pierden el orden y ahí es donde los otros equipos tienen ventaja. Si se dan cuenta, Chivas tiene tres futbolistas en ese gol de cabeza de Zúñiga y hay solo dos de Xolos pero ni uno tiene referencia porque todos vienen del estira y afloja que se convirtió el partido”, fue el análisis de Zúñiga en el programa transmitido en Estados Unidos.

Zúñiga cree que el Rebaño es un desorden

“Por momentos obligas al rival a que entre en ese ritmo, no eres contundente y te quedas adelantado no te sale el plan y terminas pagando por no estar bien ordenado y en el futbol necesitas orden, necesitas estar bien organizado”, agregó el exportero de las Chivas.

Las Chivas deberán dar vuelta rápidamente a la página para no estancarse en lo que pudo ser de esta desastrosa noche en la frontera. Su próximo compromiso es el martes 16 de julio en la Corregidora, casa de los Gallos Blancos de Querétaro, en punto de las 19:00 horas.