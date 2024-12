Chivas se encuentra en plena pretemporada para llegar de la mejor manera al Clausura 2025 de la Liga MX. En medio de la polémica que se generó por el comportamiento de Chicharito Hernández, destapan que la directiva está molesta con las últimas apariciones del atacante en sus Streams.

En enero de este cuando se empezó a hablar de su posible regreso toda la afición rojiblanca comenzó ilusionarse. Su regreso se vivió como si el Rebaño Sagrado hubiera logrado quedarse con un campeonato ya que el Estadio Akron fue una verdadera fiesta y para el Consejo de la Familia Vergara no solo significó lluvia de patrocinadores, sino que además hubo récord de ventas en abonos y camisetas.

En las últimas horas Chicharito Hernández fue noticia debido a que se mostró festejando y llorando el campeonato que logró su equipo, Olimpus, en la King’s Leagues. En el día de hoy dieron a conocer que la directiva está molesta por lo que viene haciendo, que no superó las pruebas médicas y que el cuerpo técnico lo quiere recuperar.

“HAY MOLESTIA. Al club no le han caído bien las apariciones y formas de Javier en los Streams recientes. El atacante no tuvo los mejores resultados en pruebas físicas. Esperan que pueda ser ese líder del vestuario. El Cuerpo Técnico lo quiere recuperar”, expresó Elizondo en X.

Carlos Hermosillo pide a Chicharito Hernández que se retire

En La Última Palabra Carlos Hermosillo se cansó de Fernando Cevallos defendiendo a Chicharito Hernández y le pidió al atacante que se retire. “Lo respeto por lo que hizo internacionalmente, pero hoy no le creo nada, ni a él ni a ti. Parece que estás todo el día con él. Para eso estamos, no para que le lamamos las patas a los jugadores. Retírate Javier, no des lástima”, expresó el exjugador de Chivas.