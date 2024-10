Chivas se prepara para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional, pero en esta ocasión en Estados Unidos. Por otro lado, en el día de hoy salió a la luz el posible del interés del Rebaño Sagrado por Ricardo Ferretti. Sin embargo, destapan que el conjunto rojiblanco no lo buscaría por este motivo.

La salida de Fernando Gago generó un gran sismo en todo Guadalajara porque decidió ejecutar la cláusula de salida para ser nuevo entrenador del Boca Juniors. Es por este motivo que el Rebaño Sagrado ya trabaja en su reemplazante y se espera que esté lo más pronto al frente del banquillo.

Por otro lado, en el día de hoy surgió la información de que Chivas estaría interesado en contar con Ricardo Ferretti. “Las Chivas tienen interés en Tuca Ferretti”, informó John Sutcliffe en X, por lo que se generó un gran revuelo en las redes sociales debido a que es un técnico con pasado rojiblanco y que tiene buen cartel por el paso en Tigres.

César Huerta reportó en su canal de YouTube que al Rebaño Sagrado no le interesa el timonel brasileño, sino que se lo ofrecieron. Sin embargo, en su explicación afirmó que el conjunto rojiblanco no lo descarta, porque no sería extraño que Amaury Vergara diga que lo quiere en el banquillo rojiblanco.

En el mismo informe explicó que el Rebaño tiene un perfil definido para el nuevo entrenador y afirmó que este está lejos al de Ricardo Ferretti. “El Guadalajara está buscando un entrenador de preferencia joven, en una etapa de madurez, pero joven. Ricardo Ferretti es grande. Y sobre todo, están buscando un técnico que tenga gusto por trabajar con futbolistas jóvenes”, explicó.

Y agregó: “Que por lo tanto se adapte a trabajar a una economía deportiva a que los refuerzos no sean tronantes cada seis meses y que si se busque de no mucho nombre, pero que puede ser funcional con aquellos jóvenes que están desarrollando”.

Robert Dante Siboldi toma ventaja en Chivas

En el día de ayer, Jesús Bernal dio a conocer que Chivas estaría muy interesado en Robert Dante Siboldi. “Hay un personaje que ha empezado a ganar terreno en la carrera por convertirse en técnico de Chivas y es Robert Dante Siboldi. Evidentemente tiene perfil interesante porque se ha convertido en un experto de este tipo de situaciones. Viniendo como bomberazo ha sabido sacar adelante proyectos. Lo hizo con Santos y lo hizo con Tigres”, comentó el periodista de ESPN.

Y agregó: “Hay otra cuestión que le agrada a la directiva de Robert Dante Siboldi y es la disciplina y es un factor que no quieren dejar de lado. Entienden que en el equipo de Tapatío las cosas se salen un poco de control y por eso han buscado técnicos de ese perfil. Ocurrió con Veljko, ocurrió con Fernando Gago y de cierta forma es algo que le gusta de Robert Dante Siboldi”.