Las Chivas de Guadalajara fueron víctimas de la desfachatez de Fernando Gago, quien se fue sin siquiera despedirse de la institución para dar inicio a su etapa como entrenador de Boca Juniors, un sueño personal que ha materializado a costa de dejar desprotegido al Rebaño Sagrado en pleno torneo Apertura 2024 de Liga MX. Ahora, el Rebaño Sagrado debe buscar a toda costa un entrenador que pueda corregir el rumbo en la recta final del campeonato, y a futuro.

Desde su escandalosa salida, el ahora exdirector técnico del chiverío ha sido severamente criticado tanto por aficionados como por opinólogos, quienes coinciden en la falta de ética del famoso Pintita, más allá de que el contrato estipulaba claramente que si se pagaba su cláusula de rescisión, podría salir del club cuando quisiera.

¿Qué dijo Alberto García Aspe sobre Fernando Gago?

Ahora ha sido el ex-América Alberto García Aspe quien no solo ha criticado con fuerza a Gago, sino que ya le lanzó una advertencia sobre lo que le puede pasar en el delicado contexto que atraviesa el cuadro Xeneize y que es una razón más que debió contemplar para no salir mal del futbol mexicano.

“Busca la proyección que da Boca, pero también, como puede ser proyección hacia arriba puede ser hacia abajo. Si no le va bien en Boca, lo matan en Argentina. Por ética profesional puedes decir ‘acabo mi compromiso y luego me voy a Boca’”, advirtió García Aspe en Caliente TV, donde ahora ofrece sus comentarios tras varios años como analista de Fox Sports.

¿Dardo a Boca y la situación económica en Argentina?

Cabe recordar que si alguien conoce el futbol argentino, es García Aspe, quien formó parte durante un breve lapso del River Plate, enemigo a muerte del conjunto xeneize. De esta forma, además de dicho aviso para el exjugador de Real Madrid y AS Roma, el exseleccionado nacional mexicano, descartó por completo que se haya ido por un tema económico.

“No creo que sea por dinero, no creo que vaya a ganar mucho más de lo que ganaba en Chivas”, sentenció Aspe, quien no paró de lanzar comentarios contra el DT, a quien considera que se ha cerrado las puertas de la Liga MX debido a su falta de compromiso con uno de los más grandes del país.