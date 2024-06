Roberto Alvarado: El pedido de la afición de México vs. Ecuador en Copa América 2024

Jaime Lozano, entrenador de Selección México, fue duramente cuestionado este miércoles tras la derrota 1-0 con Venezuela en Los Ángeles. El tricolor se quedó en el tercer lugar con tres puntos al cumplirse la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2024. Por ello, la afición exigió al timonel darle una oportunidad a Roberto Alvarado, atacante de las Chivas de Guadalajara.

El estratega de Selección Mexicana dejó a los tres elementos que convocó del Rebaño Sagrado sin participación en este traspié. El portero Raúl Rangel, el defensor Jesús Orozco Chiquete y el Piojo Alvarado se quedaron en el banquillo del Estadio SoFi en California. El tricolor necesitará de un triunfo sobre Ecuador el domingo, 30 de junio en Arizona. Por eso, pidieron la inclusión de la figura rojiblanca en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Roberto Carlos Alvarado llegó a la convocatoria mexicana en un proceso de renovación, en que se esperaba fuera protagonista. Jimmy Lozano prefirió mantener en su alineación al exrojiblanco Uriel Antuna, quien tuvo un desempeño regular en 70 minutos. El actual atacante de Cruz Azul salió de cambio (73′), pero en su lugar entró el canterano tapatío César Huerta, ahora en Pumas UNAM. Así dejó al Piojo en el banquillo, sin actividad.

La afición mexicana, incluida la chivahermana, alzó la voz. Seguidores, periodistas y todos concordaron en la necesidad de ver el domingo en la cancha de la Universidad de Arizona a Roberto Alvarado. El atacante del Guadalajara fue una de las figuras más rutilantes del pasado Clausura 2024 y apenas jugó 13 minutos en la victoria sobre Jamaica. ¿Jugará el Piojo este domingo frente a Ecuador?

El periodista Xavi Sol, narrador de WRadio Deportes, consideró que “me hubiera gustado ver un poco más del Piojo Alvarado. Sin embargo, tampoco creo que hubiera cambiado el resultado”. Juan Guzmán Gasso, reportero también de WRadio Deportes, se unió a las críticas. Señaló que “no es posible que Roberto Alvarado, probablemente el mejor futbolista mexicano del último año y medio en la Liga MX, no tenga minutos con esta Selección Mexicana“.

Adal Franco, comentarista de la cadena ESPN, se quejó en vivo y exigió: “¿Y el Piojo Alvarado, a qué hora?“. Futboltuber, creador de contenido chivahermano, cuestionó: “¿Hasta cuando Antuna será inamovible de esa extrema derecha? Lo peor, que tiene a Piojo ahí para darle solo 14 minutos no mams”.

Fernando Esquivel, insider del mercado de pases de Liga MX, también dio su opinión. Refirió: “La injusticia que tiene el Piojo Alvarado en Selección es caso de estudio, caray. Siempre segunda opción, siempre como revulsivo, siempre demeritado. Hoy, ni eso… ¿Cómo (César) Huerta por delante de él por derecha? Posiblemente el mejor generador de juego mexicano en el último año y no lo metes…”.

Los números de Roberto Alvarado en el Clausura 2024

El polivalente mediocampista del Guadalajara se consagró como pieza clave para el cuerpo técnico que lidera Fernando Gago. El Piojo Alvarado tuvo participación en el Clausura 2024, durante las 17 fechas de la ronda regular del torneo. En todas apareció como titular y completó 1,508 minutos. En los que aportó cinco goles y cinco asistencias para meter a las Chivas en la Liguilla. El rojiblanco disputó todos los 360 minutos de los cuatro encuentros en la Fiesta Grande y anotó un tanto.

Alvarado también vio acción en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Disputó 166 minutos de los dos juegos frente al América de los Octavos de Final del evento, en el que marcó un gol y dio una asistencia. Semejante desempeño le valió su convocatoria en Selección México para la Copa América 2024. En la preparación sólo tuvo actividad en la derrota 4-0 ante Uruguay al disputar 55 minutos. Mientras, que en la cita continental apenas jugó 13 minutos en el debut triunfal frente a Jamaica.