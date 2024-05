Más temprano que tarde, los escándalos alcanzaron a Chicote Calderón hasta Coapa. El polémico lateral izquierdo que salió de Chivas tras participar en una fiesta en pleno hotel de concentración del equipo rojiblanco después de un partido ante Toluca, encontró refugio en el acérrimo rival Club América, donde ha vuelto a ser tema de conversación y no precisamente por sus actuaciones en el campo.

El conjunto azulcrema recién fue eliminado de la Concachampions por el joven cuadro de los Tuzos del Pachuca, que ahora disputará Final contra el Columbus Crew de la MLS. Pero luego de la derrota, aficionados de las Águilas señalaron a Cristian Calderón como uno de los principales culpables de este tropiezo fatal.

Bajón de Chicote Calderón por divorcio de su esposa

Este marcado bajón en el rendimiento de Calderón con el América, se debería a algo más que a un simple declive futbolístico, pues actualmente, el jugador atraviesa una situación personal complicada al estar en pleno proceso de divorcio de su esposa, Adriana Castillo, quien así lo ha revelado en redes sociales.

“La etapa de llorarle a un feo, recomiendo saltársela”, publicó la mujer en sus redes sociales, aunque poco después la eliminó.

“Hoy decido compartir algo muy personal… una decisión que no fue fácil y que se tomó hace algunas semanas, poniendo fin a las especulaciones. Se llegó a la decisión de tomar caminos diferentes, separación en nuestro matrimonio. Quiero aclarar que es una decisión muy meditada”, escribió Castillo a través de una story en Instagram, con la que confirmó su separación del futbolista.

Ofreció disculpas a la afición de Chivas de Guadalajara

Pero la cosa no quedó ahí. Adriana había atacado a la afición de Chivas hace algunos meses, cuando el problemático jugador decidió jugar para los azulcremas pese a que se trataba del odiado rival de su exequipo tapatío. Ahora, tras la ruptura con Chicote, Castillo ha cambiado de opinión y ha ofrecido disculpas a través del programa Frecuencia Deportiva de David Medrano, quien leyó en vivo un mensaje de la mujer.

“Dice: ‘señor Medrano, a ver si en su programa me pueden ayudar a decir que mi matrimonio con Cristian Calderón terminó, estamos separados y no quisiera que me metieran ya en más temas de futbol o cosas que me vinculen por respeto a mis niños y a mí. Pedir disculpas a la afición de Chivas por generalizar y decir lo que dije en su momento, pero es muy frustrante cuando se meten con la familia y es una situación muy complicada por la que estoy pasando no es nada fácil pasar por lo que estoy pasando, más cuando una persona que amabas te paga muy mal’. Ay, señora, pues yo simplemente leo lo que usted está estableciendo, pero esto habla de cómo está América, insisto, me dicen que hay un par de futbolistas que se la viven con artistas”, fueron las palabras de la ahora empareja de Chicote.

Lo que dijo la mujer sobre Chivas: