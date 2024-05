Las Chivas enfrentaron al América en tres ocasiones en un lapso de 10 días en el presente semestre, tanto en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX como en dos ocasiones por la ida y vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions, certamen en el que ya ambos están eliminados. Dichos encuentros sirvieron para agudizar el profundo odio en común que siente el uno por el otro e hizo recordar lo entrañable que es esta rivalidad.

Con el recuerdo fresco de ese triple enfrentamiento entre Rebaño y Águilas, el Partido de Leyendas que protagonizarán estrellas del pasado de ambos clubes en Tijuana, como Joel Sánchez y Luis Ernesto Michel cobra mayor relevancia. En ese contexto, Tiburón Sánchez es de los pocos que puede presumir de haber jugado en ambos equipos y por ende, tiene una particular postura sobre esta histórica animadversión.

Las polémicas palabras de Tiburón Sánchez

“Me ayudaron las dos camisetas, porque yo me la ponía y me transformaba. Yo ya sabía que estaba ganando contra el rival que fuera. Pocos jugadores tienen ese privilegio de jugar con las dos playeras más importantes del país. Es un privilegio muy grande”, fueron las polémicas palabras del exdefensor en conferencia de prensa previa a este compromiso.

Para Luis Ernesto Michel, la rivalidad que se genera dentro y fuera del campo en el Clásico Nacional no tiene comparación, pues lo vivió en diversas oportunidades bajo los tres palos de la portería rojiblanca.

Luis Michel y su compromiso con Chivas

“Te juegas el prestigio y parte de la historia. Es bueno revivirlo. Siempre es especial revivir memorias y estar nuevamente en la cancha con excompañeros, gente de fútbol, gente profesional. Emocionado y contento por la invitación”, comentó.

El enfrentamiento será el sábado 25 de mayo en el campo del Estadio Chevron, donde estarán presentes hombres de la talla de Ramón Morales, Carlos Salcido, Alberto Medina, Edwin William Hernández, Camilo Romero, Jorge ‘Chatón’ Enríquez, Sergio Ávila, Sergio Rodríguez, Michel Vázquez, Joel ‘Tiburón’ Sánchez, Abraham Coronado, Héctor Castro, Gustavo ‘Gusano’ Nápoles, Paul César Chávez, Omar Esparza, Sergio Amaury Ponce y Erick Sánchez, mientras que en el banquillo estará Alberto Guerra.