Jesús Orozco Chiquete está cada vez más cerca de Europa. El talentoso defensor del Guadalajara ha demostrado tener la calidad suficiente para ser el próximo gran fichaje de Chivas rumbo al futbol europeo y cada vez son más los rumores sobre equipos del Viejo Continente que preguntan por sus servicios.

Es sabido que el dueño del equipo Amaury Vergara le habría dado ya su promesa al central de que en caso de si llegara a haber una oferta desde el balompié europeo, no frenaría su salida con tal de que cumpla su sueño. Es por ello que a Chiquete se le ha visto cada vez más concentrado y a un nivel superlativo, pues por su mente pasa el tener un cierre perfecto con el Rebaño Sagrado para poder cruzar el charco.

¿Qué equipos de Europa estarían interesados en Chiquete?

Se habla de que el PSV Eindhoven, equipo donde aún milita Chucky Lozano y que suele tener jugadores mexicanos entre sus filas, es uno de los interesados en Chiquete. David Medrano de TV Azteca aseguró también que hay interés de equipos de la Serie A italiana, esto, concretamente porque la agencia que lo representa GG 11 es de origen italiano, y podría buscarle acomodo ahí mismo.

Concretamente, el Napoli, donde militó Chucky anteriormente y el Genoa de Johan Vásquez, serían los interesados. Asimismo, el reportero de TV Azteca Omar Villarreal agregó que la mencionada agencia italiana también ha visto interés del Torino y el Udinese como posibles destinos de Orozco.

La razón por la que Chiquete aguantaría a firmar por un club europeo

Sin embargo, desde las entrañas del redil, algunas versiones apuntan a que Chiquete no tiene prisa por amarrar un contrato con algún nuevo equipo. Al menos no en el futuro inmediato, pues el defensor podría destacar en la próxima Copa América 2024 y con ello, no solo amarrar un mejor contrato, sino inclusive, sumarse a un equipo de mayor envergadura.