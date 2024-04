La noche del sábado 20 de abril en Zapopan, Jalisco, se registró una riña entre aficionados del Club Guadalajara, misma que terminó con 97 detenidos, luego del partido que el chiverío ganó por 2-0 a los Gallos Blancos. Días después, fueron liberados, ya que tras el duelo por la Jornada 16 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, un video exhibiera a un policía que arrojó piedras al camión donde se trasladaban aficionados del Rebaño Sagrado.

Los detenidos habían sido acusados de causar daños a una unidad de transporte y a un camión de la ruta 619 del transporte público, en el que viajaban algunos de los participantes en la riña. Pero luego de ventilarse videos en donde se puede apreciar que fueron policías los que dañaron el camión, los dueños de las unidades firmaron el desistimiento al supuestamente llegar a un acuerdo con las personas que los contrataron.

Son dos oficiales bajo investigación

La Policía Municipal de Zapopan liberó a los detenidos mientras que, en el caso de la agresión del oficial, se notificó que se hace cargo Asuntos Internos de la Comisaría, órgano que desarrolla la investigación. Recién se supo que son dos oficiales los que están bajo investigación por los presuntos abusos contra aficionados de las Chivas.

Uno de ellos es el elemento que fue grabado mientras arrojaba la roca contra los aficionados que iban a bordo del autobús. Ellos grabaron el clip que sirvió como prueba en la investigación del área de asuntos internos. Pero además, estos videos sirvieron para identificar a otro uniformado, por uso excesivo de la fuerza policial.

Múltiples quejas de familiares

Los dos policías continúan en sus labores aunque no realizan tareas de patrullaje hasta que no haya una resolución en la comisaría. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que recibió seis quejas telefónicas de familiares de los aficionados Chivas, aunque estas no han sido ratificadas, el acta de investigación sigue su curso.