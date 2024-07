Se confirmó la verdadera razón por la que Héctor Herrera no llegaría a Chivas

En las últimas horas tomó fuerza el rumor que apunta a un supuesto interés de Chivas en Héctor Herrera, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la última época y quien desde el 2022 milita en la Major League Soccer con el Houston Dynamo.

Al parecer solamente se trató de eso, un simple rumor. El periodista Jesús Hernández informó que no existe ningún interés por parte del Guadalajara por hacerse de los servicios del ex seleccionado nacional, que milita en una posición que tiene bien cubierta en el equipo.

“Hice varias llamadas y nadie me pudo decir de dónde salió el rumor. Fue humo. No sé de dónde surgió este rumor, pero en este momento Chivas no necesita mediocampistas”, comentó el Chuyón en su programa de Youtube.

¿Encajaría Héctor Herrera en Guadalajara?

Desde un principio del mercado de fichajes, quedó en claro que Fernando Gago había puesto como prioridad la contratación de un volante ofensivo que le ayude en la generación de juego debido a que fue justamente la falta de gol el principal problema que sufrieron en el torneo anterior.

Actualmente Guadalajara cuenta con una gran cantidad de mediocampistas por la zona interior, desde el Oso González, Omar Govea y el Guti Gutiérrez, hasta el Nene Beltrán, Pocho Guzmán y Daniel Aguirre que suelen jugar un poco más arriba de la zona de contenciones.

“En ningún lugar me dicen que sí lo buscaron. Es un jugador caro, y en esa posición Chivas tiene jugadores”, argumentó el comunicador.

¿Cuánto vale HH?

La posible llegada de Héctor Herrera al Rebaño Sagrado luce muy complicada, por diferentes motivos. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el pase del volante mexicano tiene un costo de dos millones de dólares.

También es una realidad que el sueldo que percibe en la MLS es algo que muy difícilmente Chivas pudiera acercarse. De igual forma juega en contra el hecho de que se trata de un jugador de 34 años que ha sufrido mucho con las lesiones en los últimos meses.

De los 23 partidos que ha disputado el Houston Dynamo en la actual campaña, Herrera disputó únicamente 16 donde contabilizó un gol y repartió dos asistencias.