No hay fecha que no se cumpla. Tuvieron que pasar seis jornadas, tres de ellas como local, para que la directiva de Guadalajara al fin pudiera cumplir con sus planes de transmitir sus partidos en casa por la plataforma Amazon Prime Video.

Tras haber roto relaciones con Televisa, y la posterior pausa debido a los problemas legales que tenían con la televisora, el choque entre Chivas y Juárez ya fue transmitido a través de Amazon. La tercera fue la vencida.

Y el resultado fue muy alentador. Más allá de lo que pasó en el terreno de juego donde Guadalajara logró una goleada de 5-0, fuera de ella sus aficionados lo disfrutaron de gran forma de la transmisión. Los chivahermanos dieron el visto bueno por su primer capítulo en la pantalla de Amazon Prime.

¿Qué opinaron los chivahermanos?

En la publicación del propio Rebaño Sagrado, donde señalan “Qué bien te viste hoy, en Prime Video, Chivas”, publicación que estuvo acompañado por una serie de comentarios positivos por parte de los chivahermanos.

El usuario @Aldovzdia escribió: “Qué lindo, qué bonito. Hasta que se disfruta un partido no hablo del juego, si no se la transmisión. Gracias Prime Video. Y por supuesto gran actuación de nuestro Rebaño. Hoy no me enojé”.

La ironía tampoco faltó y el usuario @_12chivas posteó: “Desquitaron mi suscripción, eran mis últimos pesos”, acompañado por unas risas.

En general fueron positivos los comentarios, otros más involucrados en el juego destacando la gran actuación que tuvo el equipo dirigido por Fernando Gago u otros menos eufóricos por el resultado ante un rival como Juárez, que no está entre los candidatos dentro de la Liga MX.