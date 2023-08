En el Club Guadalajara lo que hace una semana eran sonrisas y felicidad por el buen momento que viven en el Torneo Apertura 2023 hoy son caras largas y amargura por haber quedado eliminados de la Leagues Cup en la primera fase, siendo el único equipo grande de la Liga MX que no avanzó a los 16avos de Final que se empezaron a disputar esta semana.

Pero esto no es obra de la casualidad en el Rebaño Sagrado, pues hay varias razones para señalar lo que dejaron de hacer con respecto a lo mostrado en los primeros tres duelos del campeonato mexicano, donde marchan como superlíderes con tres victorias en el mismo número de partidos, inercia que no se puedo trasladar al certamen ante los clubes de la MLS.

Chivas perdió en su debut ante Cincinnati 3-1 en un encuentro que se tuvo que posponer debido a la tormenta eléctrica que azotó el TQL Stadium el jueves anterior, por ello se definió el viernes con los 30 minutos restantes, pero ahí tampoco lograron reaccionar los dirigidos por Veljko Paunović que se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Gilberto Sepúlveda.

Se confirmó por qué Chivas no metió ni las manos en Leagues Cup

El lunes pasado perdieron frente al Sporting Kansas City 1-0 también con una actuación muy pobre que dejó a la afición totalmente desangelada y con el cuestionamiento de ¿qué fue lo que sucedió? Por su parte, el estratega serbio de Guadalajara reconoció el fracaso y aseguró que deben reagruparse para recuperar la humildad con la que venían trabajando en las semanas previas.

“Sentían que con el uniforme, con ser Chivas, con ser el finalista del torneo pasado y actual líder, iban a ganar. ‘Y te diré algo más: en parte este torneo también lo veíamos de práctica; a ver, no te digo que no nos importaba si perdíamos, no, siempre quisimos (los jugadores) ganar, pero no hubo en ningún momento la seriedad que se requería’. Maaadres. Esto que me dijo sí es fuerte. Me confiesa que no le pusieron el 100% de seriedad y compromiso a este torneo”, fue parte de lo que publicó el periodista Miguel Arizpe en su columna en Mediotiempo.