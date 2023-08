En el Club Guadalajara no hay más que decepción por la mala actuación que tuvieron en la Leagues Cup donde quedaron fuera en la fase de grupos, siendo el único equipo grande de la Liga MX que no clasificó a los 16avos de Final, no obstante, hay otro problema que se avecina y que tiene que ver con la portería, ya que Miguel Jiménez está lesionado.

El guardameta del Rebaño Sagrado no jugó un solo minuto en la Leagues Cup para dar paso al joven José Raúl Rangel que asumió la titularidad por encima de Óscar Whalley, quien al parecer sigue con pocas opciones de defender el arco rojiblanco en voz del propio entrenador, Veljko Paunović al revelar que aún le falta integrarse de lleno en la dinámica del equipo.

Pero la realidad es que el Wacho presenta problemas musculares que lo tienen entre algodones, de acuerdo a reportes del periodista Alex Ramírez de Azteca Deportes Jalisco, pues en su programa La Chorcha Deportiva dio a conocer que el portero de Chivas tiene una lesión de la que poco se ha hablado.

Argumentó que la intención de Jiménez es pasar por el quirófano, si es necesario, lo antes posible, ahora que el Apertura 2023 está detenido, pero no se sabría mayores detalles hasta que reporten en Verde Valle los jugadores tapatíos y sea revisado por los servicios médicos en el transcurso de esta semana, luego de quedar eliminados del torneo en la Unión Americana.

“Lo manejan como molestia muscular, pero dicen que no es molestia muscular. Todo indica que se va a realizar unas pruebas médicas para determinar bien qué rollo y que venga lo que tenga que venir. Él se quiere operar lo más pronto posible para estar listo en este tiempo que no hay futbol”, fue parte de lo que comentó el comunicador.