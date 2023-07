La extraña explicación de Paunovic por la que Óscar Whalley no jugará con Chivas

Aunque la llegada de Óscar Whalley supuso una importante competencia para Miguel Jiménez en la portería del Club Guadalajara, tal parece que el estratega Veljko Paunović tiene otros planes, ya que dejó entrever que por el momento Raúl Rangel será el segundo guardameta y quien recibirá las oportunidades inmediatas en caso de que no requiera de los servicios del Wacho.

En el duelo frente a Cincinnati dentro de la Leagues Cup el técnico del Rebaño Sagrado decidió darle la oportunidad al Tala, lo que sorprendió a la mayoría de los seguidores rojiblancos, quienes tienen en mente la posibilidad de que más temprano que tarde Whalley pueda adueñarse del arco, sin embargo la situación parece que está lejos de cumplirse como muchos creían.

En la conferencia de prensa tras el partido contra el equipo de la MLS, Paunovic aclaró la situación del guardameta de 29 años que llegó procedente del CD Lugo de la Segunda División de España, argumentando que prácticamente no lo conoce mucho porque lo ha visto apenas tres semanas y con esto quedó en evidencia que para que sea titular en Chivas todavía debe pasar bastante tiempo.

“Tuvimos una Pretemporada muy corta, no tuve tiempo para ver tanto a Óscar, tuvo pocas oportunidades, tuvo tiempo contra Bilbao y me mostró cosas buenas y crep que puede ayudar, pero también llevo más tiempo con Wacho y Tala y los conozco mejor. Entonces esto lo consideramos importante, lo que vamos a ver es cómo queremos hacer en los próximos meses y cómo se desarrolla el tema de la portería”.

“Yo siempre he dicho que no quiero debates, no quiero problemas ahí porque e sun aposición muy delicada y lo voy a manera así, y según lo vaya manejando se van a ir dando cuenta (prensa)”, explicó Pauno. Cabe recodar que fue Fernando Hierro, el director deportivo del Rebaño quien siempre estuvo interesado en los servicios del arquero.