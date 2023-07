Las Chivas de Guadalajara tienen en puerta su segundo compromiso dentro de la Leagues Cup para el cual se prepararán de la mejor manera tratando de dejar atrás lo que sucedió en Cincinnati, el timonel Veljko Paunović trabajará los siguientes días con miras al duelo ante Kansas City. Rebaño Pasión te presenta las mejores noticias del día.

El Rebaño Sagrado no tiene en mente otro objetivo que seguir con vida en el certamen que se realizará en Estados Unidos hasta el 19 de agosto, por ello la manera de cumplir con las expectativas es seguir mejorando y pensar en que no pueden darse el lujo de sumar un descalabro en la cancha del Sporting, donde por cierto, Alan Pulido no jugará por estar suspendido.

Yael Padilla ya fue campeón en otro equipo

El joven atacante de Guadalajara ha sido la grata sensación en el inicio del Torneo Apertura 2023 con dos anotaciones apenas en tres duelos, por ello lo que ha hecho en su corta carrera como futbolista ha llamado poderosamente la atención y en su cuenta de Facebook el futbolista de 17 años publicó una imagen con una medalla, pero con la camiseta de Pachuca, lo cual no muchos sabían. Cabe recordar que Yael fue bicampeón con el Rebaño en la categoría Sub-16.

Foto: Facebook

Óscar Whalley no será titular en Chivas

El técnico del Rebaño, Veljko Paunović dejó en claro que por el momento no echará mano del guardameta que llegó como refuerzo para este torneo, ya que lleva más tiempo de conocer a Miguel Jiménez y Raúl Rangel, por lo cual con el paso del tiempo tomará una decisión mientras sigue observando de cerca el desarrollo del arquero de 29 años procedente del CD Lugo de la Segunda División de España y quien jugó algunos minutos frente al Bilbao.

Foto: Especial

Guadalajara contra Kansas City por tv abierta

Luego del desaire que significó que Televisa de un momento a otro quitara de su programación el partido entre Guadalajara y Cincinnati de la Leagues Cup, ahora los aficionados rojiblancos pueden considerar que el Canal 9 de tv abierta transmitirá el proximo lunes el partido ante Sporting Kansas City, así como en TUDN en cualquier sistema de paga. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas.