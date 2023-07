Alexis Vega: Paunovic me regañaba bastante, pero ningún técnico me daba el rol de líder

La llegada de Veljko Paunović a las Chivas de Guadalajara no solamente ha representando buenos resultados dentro de la cancha, ya que su forma de ser ha servido para que muchos jugadores asuman con mayor profesionalismo el compromiso de militar en el equipo más importante de México y el claro ejemplo es Alexis Vega.

El atacante del Rebaño Sagrado confesó la manera en que ha cambiado su visión de lo que representa ser un jugador más comprometido con su carrera, pues en el pasado fue uno de los futbolistas que cayó en algunas indisciplinas que molestaron a a la directiva encabezada por Amaury Vergara, pero eso es justo algo donde ha tenido gran injerencia el técnico serbio.

Al mismo tiempo, Vega admitió que la lesión que lo ha aquejado en la rodilla también ha sido fundamental para que aprecie de una manera distinta la fortuna que tiene de poder jugar al futbol, aunado a que Paunovic lo ha tomado como uno de los principales líderes del equipo y sabe que debe ser un ejemplo para los más jóvenes de Chivas.

“Justo platicaba ayer con mi representante y con mi esposa que ya llevábamos algún tiempo sin hacer alguna tontería, yo creo que cuando llegué era más inmaduro no sabía a veces lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora ya sé de lo que se trata, no es nada más ser jugador dos horas, por fuera tienes que serlo de la misma manera. Cuando llegó Pauno me tomó con en ese rol de líder del equipo, ningún técnico me había tomado de esa manera”.

“Cuando recién llegó me regañaba bastante porque llegaba un minuto tarde a la charla, un minuto tarde a la comida y bueno él me cambió esos hábitos, me dijo que me consideraba un líder y un líder tiene que dar el ejemplo dentro y fuera de la cancha por los jugadores jóvenes. Y después del tema de la lesión y todo lo que me ha tocado vivir, he pensado diferente”, explicó Vega en entrevista para Karina Herrera de TUDN.