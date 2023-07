Luego de vencer a Necaxa en la Fecha 3 del Torneo Apertura 2023, las Chivas de Guadalajara regresaron a los entrenamientos para preparar el encuentro contra Athletic de Bilbao que se realizará el domingo 16 de julio en el Estadio Akron donde está en disputa el Trofeo Árbol de Gernika. Rebaño Pasión te presenta las noticias de hoy.

El Rebaño Sagrado ligó su tercer triunfo de manera consecutiva la noche del jueves cuando se impusieron a los Rayos 2-0 en el Gigante de Zapopan, con lo cual marchan con marca perfecta en el arranque de la campaña que tendrá una pausa por la celebración de la Leagues Cup en Estados Unidos del 21 de julio al 19 de agosto.

Revela el Pato los argumentos que le dieron para despedirlo

El estratega mexicano se quedó sin trabajo a unos días de que iniciara el Torneo Apertura 2023, pero no se quedó callado y reveló que su situación con la directiva de Chivas quedó en buenos términos, pero admitió que su salida lo tomó por sorpresa: “Se tomaron rumbos distintos, así me lo hizo saber la directiva. La idea era continuar, pero la directiva tomó está determinación de tomar caminos diferentes, consideraron que era un ciclo que tenía que terminar y bueno, simplemente es acatar y aceptar”, comentó en entrevista para AS México.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

Esta sería alineación estelar de Chivas con su equipo completo para Leagues Cup y Apertura 2023

Los rojiblancos tienen en puerta su partido amistoso contra el Athletic de Bilbao este domingo 16 de julio y a partir del 27 jugarán la Leagues Cup en Estados Unidos, por ello el técnico Veljko Paunović espera tener a su equipo completo en los siguientes días ya con Erick Gutiérrez, Alexis Vega y Roberto Alvarado listos, por lo cual esta sería su alineación de lujo.

Portero: Miguel Jiménez

Defensas: Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco, Alan Mozo y Cristian Calderón

Medios: Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán y Fernando Beltrán

Delanteros: Alexis Vega, Roberto Alvardo y Ricardo Marín

Foto: Imago7/Sandra Bautista

Vega se declara listo para volver

El atacante de Guadalajara trabaja en la última parte de su rehabilitación luego de la lesión en la rodilla que sufrió desde la Liguilla pasada y que le impidió jugar la Copa Oro con el Tricolor, pero en una grabación que subió el Rebaño a redes sociales se pudo apreciar al goleador entrenando a marchas forzadas y revelando que está listo para regresar, lo cual se podría dar el domingo contra el Bilbao en el Estadio Akron.