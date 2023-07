Paunovic pide humildad en Chivas: En un despiste te pierdes y no lo voy a permitir

El Club Guadalajara está dejando muy en claro que lo que ocurrió el certamen anterior no fue causalidad, por lo cual suman nueve puntos en tres partidos que los tienen en la cima del Torneo Apertura 2023, sin embargo el técnico, Veljko Paunović no quiere triunfalismos y le exige a su plantilla que no pierda el piso con el objetivo de seguir con la misma inercia cuando regresen de la Leagues cup.

El estratega del Rebaño Sagrado sabe que no se pueden dar el lujo de celebrar antes de tiempo, pues admitió que no han conseguido nada porque apenas es el arranque de la campaña, pero sabe que con el transcurso de los partidos han ido mostrando cierta mejoría que se ve reflejada en los resultados, luego de vencer a León, San Luis y Necaxa.

“Humildad y trabajo. Seguir los pasos que hemos hecho hasta ahora. La exigencia tiene que ser máxima, tenemos que cuidar muy bien lo que hemos conseguido. El mensaje es el mismo: tenemos que tener muy firmes los pies en el suelo, acaba de empezar la competición, pasa muy rápido y en un despiste te pierdes, eso no voy a permitirlo”, comentó en conferencia de prensa después del duelo ante los Rayos.

No empezamos bien contra Necaxa, reveló Paunovic

En cuanto al compromiso del la Jornada 3 frente a los necaxistas, el timonel serbio de Guadalajara precisó que no empezaron del majare manera, pero destacó el funcionamiento colectivo de sus jugadores para inclinar la balanza de su lado y terminar marcando un segundo gol que fue clave para echarse los tres puntos a la bolsa.

“Contentos con lograr tener un buen arranque, tres partidos con nueve puntos es el objetivo que nos habíamos plateado. Pienso que el equipo no arrancamos bien (contra Necaxa) pero nos consolidamos en algún momento, hemos mejorado bastante en la versión de juego”, explicó Pauno, quien ahora tiene en puerta el duelo ante Athletic de Bilbao el domingo en el Estadio Akron.