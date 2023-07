Las Chivas de Guadalajara Femenil tomaron una de las decisiones más radicales desde que Nelly Simón está al frente de la directiva, luego de anunciar la salida del entrenador Juan Pablo Alfaro a cuatro días de que arranque el Torneo Apertura 2023 a pesar de que estuvo al frente del equipo durante toda la Pretemporada.

De un momento a otro el Pato se quedó sin trabajo y fuera del equipo de sus amores, donde jugó por varios años en su carera como profesional y fue uno de sus entrenadores institucionales antes de recibir la oportunidad en el primer equipo del Rebaño Sagrado Femenil, por lo cual resultó muy sorpresivo que fuera despedido.

Pero las razones quedaron claras una vez que la encargada del proyecto deportivo de Chivas Femenil salió a aclarar la situación de Alfaro, ya que Nelly Simón explicó en una charla con Fox Sports parte de las razones que la llevaron a tomar esa decisión complicada, además de que el periodista José María Garrido también expuso el problema que existió con la dirigente rojiblanca.

Se confirmó la razón por la que Alfaro salió de Chivas Femenil

“Más allá de que esta decisión se toma a horas del inicio del torneo, ya es una situación que se venía cavilando de manera seria y tomándolo con el riesgo que conllevaba en la última semana (…) Desde el torneo anterior ya había una ruptura con el propio Juan Pablo Alfaro, de quien cuentan no había una mejor relación entre Nelly y Pato. Cuentan que Pato no era muy abierto a escuchar las sugerencias, las opiniones o puntos de vista de Nelly con respecto a unos movimientos. Cuestiones que no estaban gustando y no agradaban en el equipo.”, fue parte de lo que reveló el comunicador.

Será en el transcurso del viernes 14 de julio cuando se anuncie la llegada del argentino Antonio Spinelli como nuevo timonel del Rebaño para el Apertura 2023, aunque queda claro que al menos el primer partido que será este domingo 16 de julio contra Tijuana, habrá un entrenador interino hasta que asuma las riendas el extécnico del Racing de Avellaneda Femenil.