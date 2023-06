Increíbles revelaciones sobre la lesión de Alexis Vega ponen a temblar a Chivas: No tiene remedio

Para el Club Guadalajara no hay una preocupación más grande en este momento que el estado físico del atacante Alexis Vega, quien se encuentra realizando trabajado de rehabilitación para sobreponerse a un nuevo problema en la rodilla derecha que le impidió estar al 100% en la Liguilla y la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Pero todo apunta a que haberle detectado el desgaste articular no es el principal problema, pues lo que verdaderamente inquieta es el futuro del Gru, quien ha tenido que lidiar con fuertes dolores en los meses recientes y las intervenciones quirúrgicas no son una solución que pueda acabar con esta padecimiento.

“Tenemos buenas noticias sobre la salud de Alexis, hemos terminado las evaluaciones y se determinó que sufre de desgaste articular del condilo lateral de la rodilla derecha, de lo cual ya se tenía conocimiento y se reagudizó. El pronóstico para su reincorporación al grupo y que pueda estar elegible para el Profesor Paunovic estará sujeto a la evolución que muestre el jugador en relación al plan de recuperación que hemos trazado para él”, fue lo que publicó Chivas en su portal oficial el pasado 21 de junio.

La lesión de Alexis Vega no tiene remedio en Chivas

Algunos reportes dieron a conocer que Vega podría volver en tres o cuatro semanas, pero la realidad es que no estará totalmente superado el problema que lo aqueja. De acuerdo al periodista David Medrano, la lesión del delantero de Guadalajara no tiene remedio porque no se trata dejar pasar el tiempo para que sane o que una operación acabe con el dolor que padece Alexis después de los partidos, incluso comparó al jugador rojiblanco con los eu sucedió en su momento con Rafael Márquez Lugo, quien tuvo que retirarse por una situación similar.

“Le preguntábamos a Rafael Márquez Lugo lo que es esa lesión y dijo, no sabes lo que es esa lesión, te duele un día y al otro también. Después de los partidos cuando eso enfría no puedes ni pararte al baño en la noche. Es una lesión muy complicada, por eso juega 60 minutos, porque el dolor debe ser insoportable en el muchacho”.

“Y el cuerpo médico tendrán que saberla llevado y encontrar los mejore paliativos operar, aunque dicen que cada operación va minando el alto rendimiento, pero recorte de menisco va a aumentar el dolor. Por eso van a ponerle paliativos como el ácido hialurónico. Me dicen que es el mejor tratamiento para desinflamar. Que el paciente entienda cómo es la lesión. El tema no es de doctor, es del tipo de lesión, son lesiones muy complicadas que no tiene un remedio, si dijeras operándolo y en seis u ocho meses está listo”, fue parte de lo que explicó el comunicador en SuperGol de Radiorama Guadalajara.