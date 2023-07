A Juan Pablo Alfaro también le tomó por sorpresa su salida de Chivas Femenil a pocos días de que iniciara el Torneo Apertura 2023, por lo cual reveló algunas de las razones que le dio la directiva encabezada por Nelly Simón para que dejara su cargo, luego de darle dos títulos a los rojiblancas en el 2022 tanto en Liga como en el Campeón de Campeonas.

El Pato Alfaro realizó una labor destacada con el Rebaño Sagrado después de la salida de Edgar el Chore Mejía en diciembre del 2021, durante el 2022 el equipo se metió de lleno en la pelea por el campeonato y fue en el Torneo Clausura de ese año cuando conquistaron la Liga MX Femenil derrotando en la Final a Pachuca en el Estadio Akron para con seguir el segundo título en su historia.

Además, se coronaron en el Campeón de Campeonas ganándole a Rayadas, en lo que parecía el inicio de una nueva era plagada de éxitos. Para el Apertura 2022 Chivas Femenil fueron eliminadas por América en Semifinales y en el Clausura 2023 se quedaron en Cuartos de Final, lo que supuso la peor campaña con Alfaro en el banquillo.

En una entrevista con AS México, Juan Pablo Alfaro reveló los argumentos de la directiva para su salida: “Se tomaron rumbos distintos, así me lo hizo saber la directiva. La idea era continuar, pero la directiva tomó está determinación de tomar caminos diferentes, consideraron que era un ciclo que tenía que terminar y bueno, simplemente es acatar y aceptar esas decisiones que no quedan en uno, yo quería seguir, pero es la determinación que tomaron y hay que respetarla, estoy agradecido por la oportunidad que me dieron y desearles los mayores éxitos en su proyecto, mientras que uno replantear algunas cosas”.

Sin embrago, el Pato no cierra la posibilidad de volver en alguna oportunidad porque dejó las puertas abiertas, además de que ambas partes cerraron el acuerdo laboral en muy buenos términos: “En buenos términos, el club y yo terminamos la relación bastante bien, dejo las puertas abiertas y creo que me voy en paz y tranquilo, con la conciencia y el deber de que dejamos todo, me entregué en cuerpo y alma al proyecto, no queda otra que agradecer, ni les debo, ni me deben, aparte en los números el título habla por si solo, entonces creo que fue una buena labor en conjunto”.

“Me voy con la frente muy en alto, con el deber hecho, con la espinita de poder continuar y no con la espina de que haya dejado de hacer algo y en su momento no haya habido un cierto arrepentimiento de poder haber mejorado alguna área. Creo que siempre hay cosas por mejorar, pero fue una etapa muy buena en donde, tanto en lo personal como en lo colectivo crecimos juntos”, abundó el Pato Alfaro.