En el Club Guadalajara la intención es aceptar cualquier ofrecimiento por sus futbolistas desde el futbol de Europa, pero para mala fortuna de sus jugadores estelares aún no ha llegado nada concreto, de manera muy específica hablando de Alexis Vega, quien es el candidato número uno para cumplir el sueño tarde o temprano.

Pero las jóvenes promesas del Rebaño Sagrado también cuentan con varias opciones de salir de México con la intención de foguearse y encontrar una oportunidad en otro tipo de balompié, como ocurrió en el pasado con jugadores como Luis Olivas o el mismo José Tepa González, quienes se fueron a España para probar fortuna con escuadras de Tercera División.

En esta ocasión la dirigencia de Chivas tenía la posibilidad de enviar a algunos de sus nuevos talentos al Sporting de Gijón de España, club que es propiedad de Grupo Orlegui, pero todo indica que despreciaron la invitación, misma que sí aceptó el América para enviar dos de sus elementos junto con cuatro futbolistas del Atlas.

De acuerdo a reportes de la columna Francotirador del diario Récord, Guadalajara declinó la oferta y prefirió que sus canteranos sigan con el proceso que hasta el momento les ha dado resultados como lo hecho con Yael Padilla, Jesús Brígido y Raúl Martínez, quienes ya debutaron en el Torneo Apertura 2023 bajo las órdenes de Veljko Paunović.

“Me contaron que los Orlegis no sólo compartieron el proyecto con las Águilas, sino con Chivas también, otro equipo especialista en generar talento, pero al Guadalajara le entraron las dudas de último minuto y prefirió aguantar por esta ocasión. Si resulta positivo este nuevo programa para llevar juveniles a España, me cuentan que hay puertas abiertas para que otras instituciones mexicanas se sumen a la ventana del Sporting. Veamos”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.