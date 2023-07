Se confirmó por qué Televisa sacó de su programación el juego de Chivas vs. Cincinnati

Las Chivas de Guadalajara llegaron a Cincinnati con la única intención de hacer un buen papel en su primer partido dentro de la Leagues Cup 2023, la algarabía también se trasladó a los aficionados quienes creían que podrían disfrutar del juego en vivo a través de la señal de Televisa, pero de un momento a otro se llevaron la decepción.

El Rebaño Sagrado no tuvo su mejor actuación en Cincinnati antes de que se suspendiera el partido por la tormenta eléctrica con un marcador de 2-0 en contra, pero los seguidores no querían perderse ni un momento de este interesante compromiso que en primera instancia se había anunciado no solo en la plataforma Apple TV que es la que tiene los derechos de todos los duelos de este torneo que vive su primera edición.

En la publicidad que se dio a conocer a través de redes sociales de la plataforma VIX+ también se informó que sería el Canal 9 en televisión abierta para todo México, el que transmitiría el duelo de manera paralela, sin embargo minutos antes de que arrancará el juego desde el TQL Stadium la programación de dicho canal fue modificada y solamente se pudo ver el partido de América frente a St Louis por esta misma señal, con lo que se confirmó que la prioridad era tener el partido en tv abierta de las Águilas.

Los seguidores que tenían la ilusión de observar a Chivas en su primer compromiso de la Leagues Cup se quedaron con las ganas, pero no solo a través del Canal 9, también en VIX+ que pertenece a Televisa, pues tampoco se pudo ver el juego, quedando únicamente la opción de Apple TV.

Será el siguiente lunes 31 de julio cuando Guadalajara vuelva a entrar en acción en este certamen frente al Sporting Kansas City en la segunda fecha dentro del Grupo Central 3, donde ella obligación para los rojiblancos es sumar el triunfo para seguir con vida. La transmisión correrá a cargo de la plataforma Apple TV tanto en México como en Estados Unidos.