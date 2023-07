El Club Guadalajara llega a la Leagues Cup como uno de los rivales a vencer por mucho que haya equipos con plantillas más fuertes en cuanto a individualidades, pero el juego colectivo de Chivas no lo tiene, actualmente, ningún equipo mexicano que esté compitiendo en el certamen que se realizará en Estados Unidos hasta el 19 de agosto.

Pero como ya es costumbre, hay cierta animadversión en el presente del Rebaño Sagrado que sigue sin convencer a sus más enconados haters, algunos de ellos se encuentran en ESPN, donde comandados por Álvaro Morales suelen denostar el trabajo del entrenador Veljko Paunović y de la plantilla que llegó a la Gran Final la campaña anterior y que claramente les sigue incomodando.

Sigue AQUÍ el debut de Chivas contra FC Cincinnati, EN VIVO, por Apple TV

En la emisión de Futbol Picante del miércoles 26 de julio, este personaje nuevamente se limitó a desacreditar el buen futbol que han desplegado las Chivas en el inicio del Torneo Apertura 2023 y que le han valido para sumar tres triunfos en la misma cantidad de juegos, acumulando nueve unidades que los tienen en la cima de la Liga MX.

No obstante, indicó que Guadalajara no tienen ningún argumento para ser uno de los favoritos para ganar la Leagues Cup porque antes están escuadras como Rayados, América, León y los Tigres de la UANL, lo cual confirmó Mario Carillo, el comentarista que ironizó con las palabras de Paunovic en la conferencia de prensa previo al duelo, donde indicó que la presión la convierte en motivación: “En serio que me emocionaron sus palabras”.

Chivas vs. Cincinnati: ¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido de Leagues Cup?

Guadalajara debutará en la Leagues Cup el jueves 27 de julio a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, la transmisión correrá a cargo de Apple TV para todo México y Estados Unidos, aunque todavía no se ha confirmado si habrá alguna señal en tv por cable en nuestro país. Te recordamos que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.