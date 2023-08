¿VERDAD O FICCIÓN? Alexis Vega no ha cumplido y Chivas le ha aguantado todo

En el Club Guadalajara saben que Alexis Vega tiene todo para cumplir con lo que se espera de él en el futuro inmediato, luego de convertirse en el futbolista mejor pagado en la historia de la institución, pero con pocos resultados del atacante en los momentos más decisivos, como lo fue en la Liguilla del Clausura 2023 donde no fue desequilibrante.

En el Rebaño Sagrado esperaban que después del Mundial de Qatar, el Gru fuera asediado por clubes de Europa, pero la realidad es que el estado físico del artillero ha venido a menos al grado de que ha sufrido diversas lesiones en la rodilla derecha que le han complicado estar en su mejor momento, sobretodo en la lucha por el título el certamen anterior.

En este sentido, el periodista de ESPN, John Sutcliffe puso como ejemplo lo que se espera de las principales figuras en los equipos grandes del extranjero, para lo cual está muy lejos Vega, al menos por el momento, ya que se ha quedado corto en las Liguillas donde ha tenido participación con las Chivas, por el contrario, tal parece que le han aguantado todo a cambio de casi nada.

“A veces el futbolista mexicano no está preparado, recibe lana, se le sube, hace tontería y media y luego se arrepienten de lo que hace. Éste gana dos millones de dólares, con eso te traes uno de medio pelo del Atlético de Madrid. En la Liguilla no hizo mucho, quiero pensar que la directiva lo ve como un activo y ‘si nos cuesta esto, hay que hablar con él’ y Alexis en la conferencia se ve que está escuchando y aprendiendo de sus errores, pero sí es el reflejo del futbolista mexicano que está acostumbrado a gastar el dinero a lo tonto y a no cuidarse”, fue parte de lo que comentó el comunicador.

En el encuentro frente a Sporting Kansas City Vega nuevamente brilló por su ausencia a pesar de que salió como titular, pues fue muy poco lo que aportó al ataque del Rebaño y en la única jugada donde pudo disparar al arco se quiso quitar a tres defensores, pero en última instancia ya no tuvo espacio para golpear el balón. Jugó 60 minutos y salió en la segunda mitad.