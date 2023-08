Chivas de Guadalajara inició esta semana con el partido frente al Sporting Kansas City donde terminaron con una derrota de 1-0 para quedar eliminados de la Leagues Cup 2023. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado llegó al parón de la Liga MX como líder de la tabla general de posiciones del Torneo Apertura 2023. Los rojiblancos visitaron al Kansas City de la MLS y cayeron por la mínima diferencia para quedar fuera de la Leagues Cup 2023.

Chivas se despide con un fracaso

Guadalajara no pudo con Sporting Kansas City al perder por la mínima diferencia y con esto quedaron fuera de la Leagues Cup con un sonado fracaso que deja mal parado al estratega Veljko Paunović, así como a la plantilla que marcha como líder del Apertura 2023, pero esto no fue suficiente para evitar regresar a casa con dos derrotas a cuestas.

Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Se confirmó el peor jugador del Rebaño

Aunque las críticas se ls llevaron todos los futbolistas de Chivas es un hecho que hay varios que deben cargar con mayor responsabilidad como los más veteranos del equipo o los que más expectativas han generando. En esta ocasión el que se ganó carretadas de comentarios negativos fue el mediocampista Erick Gutiérrez, quien ante Cincinnati y Kansas City fue de mal en peor, porque su funcionamiento tanto físico como futbolístico dejó mucho que desear.

@Chivas

Paunovic sorprende con sus declaraciones

El estratega de Guadalajara no pudo ocultar su enfado por quedar fuera de los 16avos de Final de la Leagues Cup y aseguró que queda a trabajar en la recuperación de la humildad en sus jugadores porque fue un torneo mediocre el que realizaron en la justa que concluye el 19 de agosto en Estados Unidos: “No estuvimos a la altura físicamente, también tácticamente. Esto nos costó en tener versiones volátiles. Pienso que no hemos estado para nada bien, volveremos a reagruparnos, no estamos en las condiciones en las que vinimos a este torneo. Nos toca trabajar”.